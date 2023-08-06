Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Бенфика вскоре подпишет Трубина
Португалия
06 августа 2023, 14:21 | Обновлено 06 августа 2023, 14:35
2792
3

Источник: Бенфика вскоре подпишет Трубина

Лиссабонцы близки к успеху в вопросе трансфера украинца

06 августа 2023, 14:21 | Обновлено 06 августа 2023, 14:35
2792
3
Источник: Бенфика вскоре подпишет Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальская «Бенфика» близка к завершению сделки по переходе голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.

Как ранее сообщалось, первоначально «орлы» предложили «горнякам» за 22-летнего вратаря 12 млн евро, но получили отказ. Якобы «Шахтер» готов был отпустить Трубина за такие деньги, но с дополнением в 50% коммерческих прав на игрока.

«Бенфика» была вынуждена свое предложение пересмотреть и улучшить.

Ранее Анатолием Трубиным также интересовался миланский «Интер». Но сейчас «нерадзурри» не входят в круг вероятных покупателей украинца.

В предыдущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» во всех турнирах 38 матчей, в 14-ти сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда
Артем ДОВБИК: «Очень счастлив быть здесь»
Пятов – на посту! Шахтер назвал состав на матч с Тоттенхэмом
Анатолий Трубин трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Бенфика
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Футбол | 05 августа 2023, 16:59 14
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай

При адской жаре в Закарпатье команда Владимира Шарана не нашла в себе сил на ответ

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
Футбол | 06 августа 2023, 13:41 27
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны

Украинский нападающий продолжит карьеру в Испании

ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Футбол | 05.08.2023, 16:44
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Футбол | 05.08.2023, 19:15
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ
Футбол | 06.08.2023, 12:23
Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ
Зинченко сравнил АПЛ и УПЛ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Хто-хто, а Бенфіка точно не буде переплачувати за гравця, значить він вартий того (якщо інформація правдива)
Ответить
+1
anacreon
Всі ми хотіли Інтер. Але краще в Бенфіку, ніж нікуди. А то буде сидіти як СаШо чи П'ятов все життя в УПЛ. Поки є хоч якийсь інтерес від пристойних клубів, то треба йти. Потім може напропускати в ЛЧ і розбіжаться претенденти.
Може Інтер на дешевшого Луніна тепер зверне увагу. Він би взагалі міг взяти в Оренду Луніна з правом викупу. Реал в принципі міг би відати Луніна в оренду, перед цим продливши контракт на рік, аби безплатно не пішов. А якщо б інший клуб захотів викупити, то був би ще рік контракту і тіпа не на халяву пішов.
Вони його в погані клуби в оренду віддавали. Треба було тільки піл гарантії першого номера. А вони просто віддали, думаючи, що раз молодий з Реалу, то одразу поставлять. Але в них був свій перший номер і їм тільки на запас треба було. І тільки Ов'єдо взяв як першого.
Ответить
0
Mr Voevudskiy
А имя у этого источника!?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
05.08.2023, 07:50 11
Футбол
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
04.08.2023, 17:40 21
Футбол
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 23
Футбол
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
05.08.2023, 10:56 20
Теннис
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
05.08.2023, 10:10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
04.08.2023, 16:14 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем