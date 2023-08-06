Источник: Бенфика вскоре подпишет Трубина
Лиссабонцы близки к успеху в вопросе трансфера украинца
Португальская «Бенфика» близка к завершению сделки по переходе голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.
Как ранее сообщалось, первоначально «орлы» предложили «горнякам» за 22-летнего вратаря 12 млн евро, но получили отказ. Якобы «Шахтер» готов был отпустить Трубина за такие деньги, но с дополнением в 50% коммерческих прав на игрока.
«Бенфика» была вынуждена свое предложение пересмотреть и улучшить.
Ранее Анатолием Трубиным также интересовался миланский «Интер». Но сейчас «нерадзурри» не входят в круг вероятных покупателей украинца.
В предыдущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» во всех турнирах 38 матчей, в 14-ти сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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Може Інтер на дешевшого Луніна тепер зверне увагу. Він би взагалі міг взяти в Оренду Луніна з правом викупу. Реал в принципі міг би відати Луніна в оренду, перед цим продливши контракт на рік, аби безплатно не пішов. А якщо б інший клуб захотів викупити, то був би ще рік контракту і тіпа не на халяву пішов.
Вони його в погані клуби в оренду віддавали. Треба було тільки піл гарантії першого номера. А вони просто віддали, думаючи, що раз молодий з Реалу, то одразу поставлять. Але в них був свій перший номер і їм тільки на запас треба було. І тільки Ов'єдо взяв як першого.