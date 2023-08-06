Источник: Бенфика вскоре подпишет Трубина

Португальская «Бенфика» близка к завершению сделки по переходе голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.

Как ранее сообщалось, первоначально «орлы» предложили «горнякам» за 22-летнего вратаря 12 млн евро, но получили отказ. Якобы «Шахтер» готов был отпустить Трубина за такие деньги, но с дополнением в 50% коммерческих прав на игрока.

«Бенфика» была вынуждена свое предложение пересмотреть и улучшить.

Ранее Анатолием Трубиным также интересовался миланский «Интер». Но сейчас «нерадзурри» не входят в круг вероятных покупателей украинца.

В предыдущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» во всех турнирах 38 матчей, в 14-ти сохранил свои ворота в неприкосновенности.