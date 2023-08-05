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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 09:38 |
1260
7

Переговоры по Трубину стартовали: Бенфика дает 12 млн евро, Шахтер хочет 22

Также в гонке за украинским голкипером остается «Интер»

05 августа 2023, 09:38 |
1260
7
Переговоры по Трубину стартовали: Бенфика дает 12 млн евро, Шахтер хочет 22
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Бенфика» и «Шахтер» начали переговорный процесс относительно возможного трансфера в украинский клуб голкипера Анатолия Трубина.

За 22-летнего вратаря «орлы» предложили 12 миллионов евро, но «горняки» дали понять, что за такую сумму речь можно вести только о 50% экономических прав на футболиста.

«Шахтер» от продажи Трубина хочет выручить 22 миллиона евро, несмотря на то, что контракт с вратарем рассчитан до лета 2024-го.

Ранее СМИ писали, что интерес к Трубину продолжает сохранять «Интер», однако в миланском клубе пока также не готовы удовлетворить финансовые аппетиты «Шахтера».

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Источник Record.pt
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Комментарии 7
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nick07
то вже 22? місяць тому було 40 млн
Схоже що Трубін дограє свій контракт з ШД і наступного року у статусі вільного агента перейде в ТОП-чемпіонат
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+3
FunnyCat_____
22 ляма за игрока которого зимой можно на шару взять 
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+2
BARA.bass
Одни акулы бизнеса собрались, кумекают что да как, и сколько Трубин стоит)))
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0
Владимир одесский
Як то кажуть у народі: «З того роя не буде ніх..я». Хто буде платити за воротаря з не топ чемпіонату у якого через рік закінчується контракт  20 лямів?  У зимове трансферне вікно продадуть за максимум 5-6 лямів! 
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0
Умник
За что такие деньги хочет Шахтер?
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0
Олександр
Он и 12 не стоит 
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0
avk2307
Торгуются с Интером, которому он реально нужен и будут заказывать статьи в разных уголках мира о том, что якобы Трубиным интересуются и Бенфика и Реал и Арсенал и Челси и даже в Эмиратах . Но как и в истории с Мудриком менеджменту шахты плевать куда игрок хочет пойти,главное миллион лишний срубить. 
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-1
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