Переговоры по Трубину стартовали: Бенфика дает 12 млн евро, Шахтер хочет 22
Также в гонке за украинским голкипером остается «Интер»
«Бенфика» и «Шахтер» начали переговорный процесс относительно возможного трансфера в украинский клуб голкипера Анатолия Трубина.
За 22-летнего вратаря «орлы» предложили 12 миллионов евро, но «горняки» дали понять, что за такую сумму речь можно вести только о 50% экономических прав на футболиста.
«Шахтер» от продажи Трубина хочет выручить 22 миллиона евро, несмотря на то, что контракт с вратарем рассчитан до лета 2024-го.
Ранее СМИ писали, что интерес к Трубину продолжает сохранять «Интер», однако в миланском клубе пока также не готовы удовлетворить финансовые аппетиты «Шахтера».
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