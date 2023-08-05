Переговоры по Трубину стартовали: Бенфика дает 12 млн евро, Шахтер хочет 22

«Бенфика» и «Шахтер» начали переговорный процесс относительно возможного трансфера в украинский клуб голкипера Анатолия Трубина.

За 22-летнего вратаря «орлы» предложили 12 миллионов евро, но «горняки» дали понять, что за такую сумму речь можно вести только о 50% экономических прав на футболиста.

«Шахтер» от продажи Трубина хочет выручить 22 миллиона евро, несмотря на то, что контракт с вратарем рассчитан до лета 2024-го.

Ранее СМИ писали, что интерес к Трубину продолжает сохранять «Интер», однако в миланском клубе пока также не готовы удовлетворить финансовые аппетиты «Шахтера».