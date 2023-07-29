За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин достиг принципиальной договоренности о переходе в «Интер».

В настоящий момент миланский клуб пытается договориться с «горняками» о трансфере футболиста летом нынешнего года, однако пока стороны крайне далеки от соглашения, а потому не исключено, что «Интер» подпишет Трубина свободным агентом летом 2024-го, когда у Анатолия завершится срок действия контракта с «Шахтером».

Сообщается, что у «нерадзурри» уже есть принципиальное соглашение с Трубиным, что и дает клубу позитив в плане переговоров с «Шахтером». В конечном итоге «Интер» рассчитывает, что ему удастся договориться с «горняками» - очевидно, за счет снижения запросной позиции со стороны украинцев.

По последней информации, «Шахтер» хочет получить за Трубина 15 миллионов евро, но это не устраивает «Интер».