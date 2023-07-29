За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
Вратарь не собирается оставаться в «Шахтере»
Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин достиг принципиальной договоренности о переходе в «Интер».
В настоящий момент миланский клуб пытается договориться с «горняками» о трансфере футболиста летом нынешнего года, однако пока стороны крайне далеки от соглашения, а потому не исключено, что «Интер» подпишет Трубина свободным агентом летом 2024-го, когда у Анатолия завершится срок действия контракта с «Шахтером».
Сообщается, что у «нерадзурри» уже есть принципиальное соглашение с Трубиным, что и дает клубу позитив в плане переговоров с «Шахтером». В конечном итоге «Интер» рассчитывает, что ему удастся договориться с «горняками» - очевидно, за счет снижения запросной позиции со стороны украинцев.
По последней информации, «Шахтер» хочет получить за Трубина 15 миллионов евро, но это не устраивает «Интер».
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цікаво, а Інтер в курсі всього цього??
а то вже як про ті раки: вчора по 3 але маленькі, сьогодні по 5 - бо дуже здорові...
- Это неофициально, без подписей.
Трубин и Интер начали сообща выкручивать руки Шахтеру.
сегодня Трубина не включили даже в заявку, давая понять что его ждет, если он сделает ставку на уход свободным агентом