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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 22:08 |
3106
11

За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер

Вратарь не собирается оставаться в «Шахтере»

29 июля 2023, 22:08 |
3106
11
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
shakhtar.com. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин достиг принципиальной договоренности о переходе в «Интер».

В настоящий момент миланский клуб пытается договориться с «горняками» о трансфере футболиста летом нынешнего года, однако пока стороны крайне далеки от соглашения, а потому не исключено, что «Интер» подпишет Трубина свободным агентом летом 2024-го, когда у Анатолия завершится срок действия контракта с «Шахтером».

Сообщается, что у «нерадзурри» уже есть принципиальное соглашение с Трубиным, что и дает клубу позитив в плане переговоров с «Шахтером». В конечном итоге «Интер» рассчитывает, что ему удастся договориться с «горняками» - очевидно, за счет снижения запросной позиции со стороны украинцев.

По последней информации, «Шахтер» хочет получить за Трубина 15 миллионов евро, но это не устраивает «Интер».

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк трансферы УПЛ Интер Милан трансферы Серии A трансферы
Источник fcinter1908.it
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Комментарии 11
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BigDean
15 млн за гравця який коштує 22 млн зі рік до завершення контракту адекватна ціна, але Інтер завжди був мерзенним клубом
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+2
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EGOS
Трубін дав згоду на трансфер в Інтер...
цікаво, а Інтер в курсі всього цього??
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0
Burevestnik
скоріше вже нехай закінчиться трансферний період, а заодно і серіал "Сага про Трубіна" !!! 
а то вже як про ті раки: вчора по 3 але маленькі, сьогодні по 5 - бо дуже здорові...
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0
Titar
- Хм, ведь нельзя договариваться раньше, чем за полгода.
- Это неофициально, без подписей.
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0
Volodymyr Sokyrko
Натуральне, хоч і приховане та опосередковане рабство в 21 віці...
 
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0
Swed
За Батьківщину!
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-1
Gargantua
понятно
Трубин и Интер начали сообща выкручивать руки Шахтеру.
сегодня Трубина не включили даже в заявку, давая понять что его ждет, если он сделает ставку на уход свободным агентом
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-2
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😸
За мішок картошки
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-3
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