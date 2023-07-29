Источник: Шахтер хочет за Трубина 15 миллионов евро, Интер не готов
Пока все идет к тому, что Трубин останется
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Шахтер» и «Интер» не могут договориться о трансферной цене на вратаря Анатолия Трубина.
Украинский клуб хочет получить 15 миллионов евро и бонусы за выступления, тогда как «Интер» не готов платить такие деньги, учитывая контракт Трубина, который завершается через год.
Сейчас миланский клуб сосредоточен на подписании вратаря «Баварии» Яна Зоммера. Трансфер может быть завершен в ближайшие дни, и если не удастся договориться по Трубину, то Зоммер станет основным.
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