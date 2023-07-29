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  4. Источник: Шахтер хочет за Трубина 15 миллионов евро, Интер не готов
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 15:28 |
994
2

Источник: Шахтер хочет за Трубина 15 миллионов евро, Интер не готов

Пока все идет к тому, что Трубин останется

29 июля 2023, 15:28 |
994
2
Источник: Шахтер хочет за Трубина 15 миллионов евро, Интер не готов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Шахтер» и «Интер» не могут договориться о трансферной цене на вратаря Анатолия Трубина.

Украинский клуб хочет получить 15 миллионов евро и бонусы за выступления, тогда как «Интер» не готов платить такие деньги, учитывая контракт Трубина, который завершается через год.

Сейчас миланский клуб сосредоточен на подписании вратаря «Баварии» Яна Зоммера. Трансфер может быть завершен в ближайшие дни, и если не удастся договориться по Трубину, то Зоммер станет основным.

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Интер Милан Шахтер Донецк Анатолий Трубин трансферы
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
а как же 40 млн?
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+2
WildeKater
А как же понты про 40 лямов и ни центом меньше? 
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+1
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