Сколько же стоит Анатолий Трубин?

В конце июня в итальянских СМИ появилась информация о том, что миланский «Интер» всерьез рассматривает возможность подписания голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина. Стража ворот «горняков» в стане «нерадзурри» видят как потенциального сменщика для Андре Онана, который находится на пороге трансфера в «Манчестер Юнайтед».

С тех пор, по прошествии уже нескольких недель, дело, по крайней мере на первый взгляд, так и не сдвинулось с «мертвой точки». Переговоры между представителями «Интера» и «Шахтера» пока так ничем положительным и не увенчались, хотя с самим Трубиным, по слухам, миланский клуб уже согласовал все детали личного контракта. В частности, в Италии украинский вратарь может получить трудовое соглашение сроком на пять лет и с суммой оклада в 1,8 миллиона евро за сезон. Правда, чтобы все-таки получить эти деньги и возможность играть в престижной итальянской Серии А Трубину, а скорее, его агентам, как и боссам «Интера» нужно убедить «Шахтер» согласиться на трансфер прямо сейчас.

Главная проблема, которая существует в переговорах между «Интером» и «Шахтером» относительно Трубина на текущий момент – это сумма отступных. По информации Sport.ua, «горняки» изначально выказали готовность расстаться со своим ключевым вратарем за 35 миллионов евро, однако «Интер» не спешит удовлетворять запросы чемпиона Украины и решил дать старт переговорам с куда более скромной суммы в 10 миллионов евро.

ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Не исключено, что вопрос с потенциальным трансфером Трубина в «Интер» затянется и обрастет таким количеством подробностей, а также сопутствующих сплетен, что его можно будет смело переводить в категорию саг. Однако прямо сейчас куда интереснее ответ на другой вопрос: а сколько же на самом деле стоит Анатолий Трубин, и кто из клубов – «Шахтер» или «Интер» – наиболее объективен при ведении переговоров?

Чтобы подойти к ответу, сперва стоит изучить ряд напрямую влияющих на эту ситуацию факторов. Очевидно, что боссы «Интера» заприметили Трубина далеко не в поединках украинской Премьер-лиги, где работы у Анатолия в минувшем сезоне, несмотря на существенные изменения в составе команды, было совсем немного. По количеству совершенных сейвов в пересчете на 90 минут Трубин в УПЛ-2022/23 оказался на скромном 23-м месте с показателем в 1,98. Это не только вдвое меньше, чем у лидера рейтинга Даниила Ермолова (4,51), выступавшего за «Металлист», но и меньше, чем у обоих голкиперов «Динамо» в минувшем чемпионате – Георгия Бущана (2,38) и Руслана Нещерета (2,21).

Если в УПЛ оборона «горняков» и соперники донецкой команды не дали возможности Трубину поработать, как это принято называть, в поте лица, то вот в Лиге чемпионов Анатолий крутился в рамке, словно белка в колесе. Во многом благодаря качественным действиям своего голкипера «Шахтеру» посчастливилось финишировать в непростой группе на третьей строчке, и получить по весне возможность сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Более того, в Лиге чемпионов-2022/23 Трубин и вовсе оказался безоговорочным лидером по числу выполненных сейвов в пересчете на 90 минут. Показатель 5,04 стал самым высоким среди всех коллег Анатолия по амплуа. Да и больше четырех сейвов в среднем за матч в минувшем сезоне самого престижного клубного турнира континента делали, помимо украинца, только четверо – 26-летний Йиндржих Станек из «Виктории» Пльзень (4,95), 41-летний Аллан Макгрегор из «Рейнджерс» (4,35), 28-летний Доминик Ливакович из «Динамо» Загреб (4,23) и 31-летний Тибо Куртуа из мадридского «Реала» (4,1).

Выше мы не просто так решили подчеркнуть возраст каждого из вратарей, оказавшихся за спиной Трубина по числу сейвов за 90 минут. Дело в том, что всего в ЛЧ-2022/23 нашлось только три, помимо Анатолия, голкипера, которые делали по три «спасения» в среднем за матч и находятся в возрасте до 25 лет.

Возраст футболиста – это один из ключевых факторов, учитывающихся при определении цены. Для вратаря 25 лет (а Трубину, напомним, вообще всего-то 21!) – это, можно сказать, еще самая юность. С одной стороны, это еще и период, когда голкипер продолжает «набивать шишки», обрастая негативным опытом, но с другой – прогресс в этом амплуа всегда возможен только через ошибки и работу над ними. Чем раньше голкипер начнет пробовать себя на топ-уровне, тем скорее он, если не сломается и не покатится вниз, может оказаться в когорте безоговорочно лучших.

Трубин к своим годам уже доказал, что способен выдерживать нагрузки и давление, сопутствующие наивысшему уровню. На счету Анатолия 7 матчей за национальную сборную Украины, а также 25 поединков в еврокубков, в том числе 14 игр – в основной сетке Лиги чемпионов. Найти вратаря с подобным бэкграундом в мировом футболе прямо сейчас отнюдь не так и просто. Например, у 22-летнего голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили, которого очень хвалят скауты со всего континента, за спиной только 9 матчей за национальную сборную Грузии, находящуюся значительно ниже Украины в рейтинге ФИФА, и лишь 3 поединка в еврокубках, да и те на стадии квалификации в рамках Лиги Европы. При этом, Мамардашвили, показавший себя в Ла Лиге с наилучшей стороны, оценивается экспертами Transfermarkt в 25 миллионов евро.

Можно также вернуться к уже упоминавшимся выше Диогу Коште из «Порту», Филиппу Кену, который минувший сезон в еврокубках отыграл за «Зальцбург» и Джанлуиджи Доннарумме из «Пари Сен-Жермен». Двое из них – португалец и итальянец – на текущий момент и вовсе оцениваются аналитиками в 45 миллионов евро, а вот Кен, номинальная стоимость которого на Transfermarkt равна всего 4,5 миллионам евро, этим летом уже успел сменить клуб и перебрался в «Монако» за 10 миллионов евро. Иными словами, монегаски заплатили за швейцарца вдвое больше, чем того оценивали на момент совершения сделки.

Трубин прямо сейчас на Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро, но «Интер» не спешит предлагать «Шахтеру» даже такую сумму. Почему? Здесь все просто – у украинского вратаря остается еще всего лишь год по контракту с «горняками», а подписывать новую сделку Анатолий, по слухам, которые заслуживают доверия, не планирует. Более того, в «Шахтере» уже четко осознают – летом следующего года клуб может потерять своего вратаря абсолютно бесплатно, так как тот же «Интер» будет готов пойти на подобные условия трансфера, если не согласует покупку украинца до конца августа.

Вероятно, последний фактор все-таки побудил боссов «Шахтера» изменить запросную позицию по Трубину. Сейчас, если доверять итальянским инсайдерам, чемпион Украины готов отпустить своего вратаря за 20 миллионов евро плюс 20% от суммы следующей продажи Анатолия. Однако «Интер» не устраивает даже такая сумма, и он твердо стоит на своем – 10 миллионов евро сразу, 2 миллиона евро в виде бонусов и лишь 10% от следующей продажи.

Дополнительной гибкости итальянской стороне в переговорах может добавить информация о том, что услугами Трубина также заинтересовались в Саудовской Аравии. В частности, украинец вместе со своими представителями уже побывал в Лондоне, где провел переговоры с саудитами, но никаких подробностей этого общения, кроме самого такого факта, пока неизвестно. Учитывая высокую платежеспособность саудитов, буквально сорящих деньгами в нынешнем трансферном окне, можно смело предполагать, что особых проблем сойтись в цене с «Шахтером» у них не возникнет, а это уже играет отнюдь не в пользу «Интера». Скажем, раньше «горняки» уже имели опыт торгов по одному из лидеров команды (Алексу Тейшейре) с европейским топ-клубом («Ливерпулем»), после достижения патовой ситуации в переговорах с которым банально продали футболиста туда, где согласились заплатить столько, сколько нужно (в китайский «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро).

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Поэтому изначальную запросную сумму в 35 миллионов евро за 21-летнего вратаря, который уже успел отменно зарекомендовать себя в Лиге чемпионов, руководство «Шахтера» наверняка взяло отнюдь не «с потолка», и готовность торговаться до 20 миллионов плюс процент от перепродажи в будущем – это и есть проявление конструктивной позиции. Более того, даже если договориться по Трубину ни с «Интером», ни с каким-либо иным клубом «Шахтеру» текущим летом не удастся, ничего страшного для «оранжево-черных» в принципе не произойдет. У команды Патрика ван Леувена прямо сейчас и близко нет готовой замены для Анатолия, потому как вариант с Ризныком еще даже не апробирован, а про молодых Пузанкова и Твардовского говорить все-таки еще слишком-слишком рано.

Не стоит забывать, что успешные выступления в Лиге чемпионов (и отчасти Лиге Европы) – это не только престиж, но и огромные финансовые возможности для украинких клубов. В минувшем еврокубковом сезоне «горняки», в частности, получили от УЕФА почти 44 миллиона евро в виде призовых, и роль, которую сыграл Трубин в этом успехе, весьма значительна.

Именно поэтому расставаться с Трубиным за 10 миллионов евро, которые дает «Интер», в то время, когда сами «нерадзурри» отпускают Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» за более чем 50 миллионов евро – это вряд ли правильный вариант для «Шахтера». Очевидно, в клубе это прекрасно понимают, по причине чего торги идут очень «плавно» и без очевидных перспектив для «прорыва». В конце концов, каждая сторона постарается максимально соблюсти свои экономические интересы, и довольно скоро мы поймем, кому же это удалось сделать в большей степени, либо же увидим готовность и «Интера», и «Шахтера» идти на компромисс. К слову, последний вариант, был бы, пожалуй, наиболее логичным, равно как и стоимость исходящего трансфера Трубина в стан «нерадзурри» приблизительно в 20-25 миллионов евро. Или как вы считаете?..