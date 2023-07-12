Источник: Интер может подписать Трубина бесплатно в 2024 году

Миланский футбольный клуб «Интер» может отказаться от покупки украинского голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.

Об этом сообщает FCInterNews. По информации источника, «нерадзурри» не нравится то, что «горняки» требуют за вратаря 35 миллионов евро и 10% от последующей продажи кипера.

Однако «Интер» настроен подписать Трубина в следующем году. Тогда у Анатолия закончится контракт с «Шахтером» и он сможет перебраться в итальянскую команду свободным агентом.

Поскольку Андре Онана уже очень близок к переходу в «МЮ», а Самир Ханданович не будет продлевать соглашение с командой, «Интер» настроен купить двух голкиперов. Источник утверждает, что переходу Яна Зоммера из «Баварии» ничего не грозит. Сумма трансфера – 6 миллионов евро.

Сообщается, что если Трубин все-таки не перейдет в «Интер» этим летом, то «нерадзурри» пригласят 2-м кипером Эмиля Аудеро, который близок к уходу из «Сампдории».