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Италия
12 июля 2023, 23:25 |
703
9

Источник: Интер может подписать Трубина бесплатно в 2024 году

Все из-за финансовых аппетитов «Шахтера»...

12 июля 2023, 23:25 |
703
9
Источник: Интер может подписать Трубина бесплатно в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Миланский футбольный клуб «Интер» может отказаться от покупки украинского голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина.

Об этом сообщает FCInterNews. По информации источника, «нерадзурри» не нравится то, что «горняки» требуют за вратаря 35 миллионов евро и 10% от последующей продажи кипера.

Однако «Интер» настроен подписать Трубина в следующем году. Тогда у Анатолия закончится контракт с «Шахтером» и он сможет перебраться в итальянскую команду свободным агентом.

Поскольку Андре Онана уже очень близок к переходу в «МЮ», а Самир Ханданович не будет продлевать соглашение с командой, «Интер» настроен купить двух голкиперов. Источник утверждает, что переходу Яна Зоммера из «Баварии» ничего не грозит. Сумма трансфера – 6 миллионов евро.

Сообщается, что если Трубин все-таки не перейдет в «Интер» этим летом, то «нерадзурри» пригласят 2-м кипером Эмиля Аудеро, который близок к уходу из «Сампдории».

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Интер Милан Анатолий Трубин Шахтер Донецк Ян Зоммер Самир Ханданович Андре Онана Эмиль Аудеро трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник FC Inter News
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Alex T
Завалила шахта трансферную политику из-за войны в общем-то, если б не исключение в виде мудрыка
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+1
Metalist1925
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avk2307
Может . Только Ризнык тогда должен и после первой игры в основе остаться.
А его в игре с АЗ не было....
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fitnes_sports066
Не верю что бесплатно уйдёт, минимум как Коваленко капнет денежка бюджет клуба по-любому.
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