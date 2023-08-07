Самый старый чемпион Вашингтона. 33-летний британец взял титул в США
Эванс справился с Грикспором в двух сетах
В ночь на 7 августа состоялся финальный поединок хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).
Британский теннисист Дэн Эванс (АТР 21) обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (АТР 26) в двух сетах за 1 час и 39 минут.
АТР 500 Вашингтон. Хард. Финал
Таллон Грикспор (Нидерланды) [12] – Дэн Эванс (Великобритания) [9] – 5:7, 3:6
Это была третья встреча теннисистов. Эванс выиграл все 3 поединка.
Для Дэна этот трофей стал 2-м в карьере и первым на уровне АТР 500.
Интересно, что 33-летний Эванс стал самым старым чемпионом этого турнира с 1988 года. Тогда трофей выиграл 36-летний Джим Коннорс.
WASHING-DAN D.C. 🏆🇬🇧— Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2023
Dan Evans caps a remarkable week, beating Tallon Griekspoor 7-5 6-3 to capture a first-ever ATP 500 title!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/fADkMG8dV8
Dan-O-Mite 💥— Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2023
The moment 33-year-old Dan Evans defeated Tallon Griekspoor to become the oldest champion at #MubadalaCitiDCOpen since @JimmyConnors in 1988! pic.twitter.com/EpKD1xtd8Q
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