Самый старый чемпион Вашингтона. 33-летний британец взял титул в США

В ночь на 7 августа состоялся финальный поединок хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).

Британский теннисист Дэн Эванс (АТР 21) обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (АТР 26) в двух сетах за 1 час и 39 минут.

АТР 500 Вашингтон. Хард. Финал

Таллон Грикспор (Нидерланды) [12] – Дэн Эванс (Великобритания) [9] – 5:7, 3:6

Это была третья встреча теннисистов. Эванс выиграл все 3 поединка.

Для Дэна этот трофей стал 2-м в карьере и первым на уровне АТР 500.

Интересно, что 33-летний Эванс стал самым старым чемпионом этого турнира с 1988 года. Тогда трофей выиграл 36-летний Джим Коннорс.

Dan-O-Mite 💥



The moment 33-year-old Dan Evans defeated Tallon Griekspoor to become the oldest champion at #MubadalaCitiDCOpen since @JimmyConnors in 1988! pic.twitter.com/EpKD1xtd8Q