Самый старый чемпион Вашингтона. 33-летний британец взял титул в США

В ночь на 7 августа состоялся финальный поединок хардового турнира серии АТР 500 в Вашингтоне (США).

Британский теннисист Дэн Эванс (АТР 21) обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (АТР 26) в двух сетах за 1 час и 39 минут.

АТР 500 Вашингтон. Хард. Финал

Таллон Грикспор (Нидерланды) [12] – Дэн Эванс (Великобритания) [9] – 5:7, 3:6

Это была третья встреча теннисистов. Эванс выиграл все 3 поединка.

Для Дэна этот трофей стал 2-м в карьере и первым на уровне АТР 500.

Интересно, что 33-летний Эванс стал самым старым чемпионом этого турнира с 1988 года. Тогда трофей выиграл 36-летний Джим Коннорс.

WASHING-DAN D.C. 🏆🇬🇧



Dan Evans caps a remarkable week, beating Tallon Griekspoor 7-5 6-3 to capture a first-ever ATP 500 title!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/fADkMG8dV8 — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2023