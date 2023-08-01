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Англия
01 августа 2023, 06:59 | Обновлено 01 августа 2023, 07:17
640
0

Грандиозный обмен. Ювентус и Челси ведут переговоры о переходе топ-игроков

Душан Влахович и Ромелу Лукаку могут вскоре сменить команды

01 августа 2023, 06:59 | Обновлено 01 августа 2023, 07:17
640
0
Грандиозный обмен. Ювентус и Челси ведут переговоры о переходе топ-игроков
Twitter. Влахович и Лукаку

Вскоре в футбольном мире может состояться грандиозный суперобмен. Итальянский «Ювентус» и английский «Челси» ведут переговоры о переходе топ-игроков.

Сербский форвард «Юве» Душан Влахович может перейти в английский клуб, а бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отправится в обратном направлении.

При таком обмене «Ювентус» хочет получить от «Челси» доплату в размере €30–40 млн в дополнение к Ромелу Лукаку, информирует журналист Николо Скира.

Переговоры между клубами продолжаются. Бельгийский форвард уже согласовал личный контракт с «Юве», соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, с возможностью пролонгации ещё на сезон.

Бельгиец Ромелу Лукаку, контракт которого принадлежит «Челси», минувший сезон играл в аренде в миланском «Интере» (37 матчей, 14 голов).

Серб Душан Влахович провел в «Ювентусе» два года (9 голов в 21 матче в сезоне 2021/22, 14 мячей в 42 поединках в сезоне 2022/23).

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Челси Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Душан Влахович Ромелу Лукаку Николо Скира Интер Милан
Источник Николо Скира
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