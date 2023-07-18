Не партнер для Мудрика. Названа причина отказа Челси от Влаховича
Нападающего «Ювентуса» в стане «пенсионеров» не будет
Лондонский «Челси» не будет подписывать форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.
Причиной этого является заработная плата игрока. Сообщается, что ее немалый размер окажет сильное влияние на общий фонд зарплат «Челси». Лондонцы были готовы арендовать 23-летнего нападающего, но туринцы на такие условия не согласились.
Влахович играет за «Ювентус» с января 2022 года. «Старая синьора» остается открытой для продажи серба, чтобы стабилизировать свою финансовую ситуацию. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.
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