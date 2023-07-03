Англия03 июля 2023, 09:29 | Обновлено 03 июля 2023, 09:39
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Ювентус отказался продавать Влаховича в Челси
Лондонцы предлагали за сербского форварда 60 миллионов евро
03 июля 2023, 09:29 | Обновлено 03 июля 2023, 09:39
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«Челси» предпринял попытку подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.
Лондонцы сделали предложение в размере 60 миллионов евро, однако «Ювентус» отклонил его.
Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами рассчитан до лета 2026 года.
В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи.
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