Ювентус отказался продавать Влаховича в Челси

«Челси» предпринял попытку подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Лондонцы сделали предложение в размере 60 миллионов евро, однако «Ювентус» отклонил его.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи.