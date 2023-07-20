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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин для Лиги чемпионов усилился хавбеком из Герты
Германия
20 июля 2023, 05:49 |
195
0

ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин для Лиги чемпионов усилился хавбеком из Герты

26-летний француз Люка Тузар сменил команду в немецком чемпионате

20 июля 2023, 05:49 |
195
0
ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин для Лиги чемпионов усилился хавбеком из Герты
ФК Унион Берлин. Люка Тузар

Французский хавбек Люка Тузар официально перешел из «Герты» в «Унион Берлин».

26-летний полузащитник сменил команду в немецком чемпионате. «Унион Берлин» осенью впервые сыграет в Лиге чемпионов.

Стоимость трансфера экспертами оценивается примерно в 6–7 млн евро.

Лукас выиграл чемпионат Европы U-19 в составе сборной Франции U-19 в 2016 году.

В минувшем сезоне он сыграл за «Герту» 34 матча и забил 6 голов, если учитывать все турниры.

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Унион Берлин Люка Тузар трансферы трансферы Бундеслиги Герта
Источник ФК Унион
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