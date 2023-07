ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин для Лиги чемпионов усилился хавбеком из Герты

Французский хавбек Люка Тузар официально перешел из «Герты» в «Унион Берлин».

26-летний полузащитник сменил команду в немецком чемпионате. «Унион Берлин» осенью впервые сыграет в Лиге чемпионов.

Стоимость трансфера экспертами оценивается примерно в 6–7 млн евро.

Лукас выиграл чемпионат Европы U-19 в составе сборной Франции U-19 в 2016 году.

В минувшем сезоне он сыграл за «Герту» 34 матча и забил 6 голов, если учитывать все турниры.

He is already here: Lucas Tousart! Welcome to the other side of the tracks, Lucas 👏 pic.twitter.com/fwt6bbzuPj