ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин для Лиги чемпионов усилился хавбеком из Герты
26-летний француз Люка Тузар сменил команду в немецком чемпионате
Французский хавбек Люка Тузар официально перешел из «Герты» в «Унион Берлин».
26-летний полузащитник сменил команду в немецком чемпионате. «Унион Берлин» осенью впервые сыграет в Лиге чемпионов.
Стоимость трансфера экспертами оценивается примерно в 6–7 млн евро.
Лукас выиграл чемпионат Европы U-19 в составе сборной Франции U-19 в 2016 году.
В минувшем сезоне он сыграл за «Герту» 34 матча и забил 6 голов, если учитывать все турниры.
Welcome, Lucas!— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) July 19, 2023
He is already here: Lucas Tousart! Welcome to the other side of the tracks, Lucas 👏 pic.twitter.com/fwt6bbzuPj— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) July 19, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Команды выяснят отношения в столице Франции