Немецкий клуб РБ Лейпциг усилился форвардом за 40 млн евро

Бельгийский нападающий Лои Опенда переходит из французского «Ланса» в немецкий «РБ Лейпциг».

По неофициальным данным, сумма трансфера 23-летнего футболиста составила около 40 млн евро.

Контракт подписан до лета 2028 года. Официально о трансфере будет объявлено после прохождения игроком медосмотра.

В минувшем сезоне бельгиец помог «Лансу» стать вице-чемпионом Франции и стал лучшим бомбардиром команды (21 мяч в 38 матчах Лиги 1).

