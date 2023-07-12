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  4. Соболенко остановила Киз на пути в полуфинал Уимблдона
Уимблдон
12 июля 2023, 16:53 |
705
3

Соболенко остановила Киз на пути в полуфинал Уимблдона

Арина в шаге от статуса первой ракетки мира

12 июля 2023, 16:53 |
705
3
Соболенко остановила Киз на пути в полуфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Арина Соболенко

Состоялся первый матч 1/4 финала в нижней половине турнирной сетки в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в двух сетах разобралась с американкой Мэдисон Киз (№18 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала
Арина Соболенко – Мэдисон Киз (США) – 6:2, 6:4

В полуфинале Соболенко сразится с Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) или Еленой Рыбакиной из Казахстана (№3 WTA). В случае выхода в финал Арина дебютирует в статусе первой ракетки мира.

Мэдисон Киз по итогам Уимблдона вернется в топ-15, если Элина Свитолина или Маркета Вондроушова не выиграют титул.

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Уимблдон-2023 Арина Соболенко Мэдисон Киз
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Ех, Медісон, так розвалитися після 4-2 у другій партії... З іншого боку, ніколи вона особливою психологічною стійкістю і не відзначалася. Якщо вдасться "задавити" опонентку з самого початку, як от нашу Марту, то тоді Кіз здається нестримною стихією, але якщо суперниця впреться рогом... Що-що, а роги бацькова підстилка відростила зубрам на заздрість.
Менше з тим.
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Александр Шевченкo
Собака, эта Соболенко. Почему ее никто не буллит на трибунах, как это было в полуфинале ЮС Опен 2021, когда она просрала Фернадез. Тогда на каждую ее ошибку болельщики просто разрывались в экстазе и это вывело ее из себя и она просто отдала свой гейм в конце, как неврастеничка. Так и тут, бульте это скотину болельщики.
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0
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