Соболенко остановила Киз на пути в полуфинал Уимблдона

Состоялся первый матч 1/4 финала в нижней половине турнирной сетки в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в двух сетах разобралась с американкой Мэдисон Киз (№18 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала

Арина Соболенко – Мэдисон Киз (США) – 6:2, 6:4

В полуфинале Соболенко сразится с Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) или Еленой Рыбакиной из Казахстана (№3 WTA). В случае выхода в финал Арина дебютирует в статусе первой ракетки мира.

Мэдисон Киз по итогам Уимблдона вернется в топ-15, если Элина Свитолина или Маркета Вондроушова не выиграют титул.

