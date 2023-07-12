Соболенко остановила Киз на пути в полуфинал Уимблдона
Арина в шаге от статуса первой ракетки мира
Состоялся первый матч 1/4 финала в нижней половине турнирной сетки в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в двух сетах разобралась с американкой Мэдисон Киз (№18 WTA).
Уимблдон. 1/4 финала
Арина Соболенко – Мэдисон Киз (США) – 6:2, 6:4
В полуфинале Соболенко сразится с Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) или Еленой Рыбакиной из Казахстана (№3 WTA). В случае выхода в финал Арина дебютирует в статусе первой ракетки мира.
Мэдисон Киз по итогам Уимблдона вернется в топ-15, если Элина Свитолина или Маркета Вондроушова не выиграют титул.
Welcome back to the semi-finals, @SabalenkaA 👏— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2023
The No.2 seed powerfully gets past Madison Keys in straight sets, 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/tPuQdJzmoc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Гаэля Монфис есть серьезные родительские обязанности
Украинская теннисистка в 1/4 финала Уимблдона победила Игу Свентек
Менше з тим.