ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл объявил о трансфере игрока Милана за 55 миллионов

«Ньюкасл» официально объявил о переходе центрального полузащитника «Милана» Сандро Тонали за 55 миллионов фунтов. Игрок подписал контракт на 5 лет.

23-летний футболист был одной из главных целей «Ньюкасла», который в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Тонали провел 48 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo