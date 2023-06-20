Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче
Босниец на правах свободного агента заключит контракт с турками до 2025 года
Боснийский форвард Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из итальянского «Интера» в турецкий «Фенербахче», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
37-летий босниец на правах свободного агента в ближайшее время заключит контракт с турецким клубом до 2025 года. Его соглашение с «Интером» истекает 30 июня.
Последние раунды переговоров игрока с руководством Фенербахче оказались позитивными, и канарейки рассчитывают объявить о подписании форварда в ближайшие два дня.
В сезоне 2022/23 Эдин Джеко за «Интер» провел 52 матча и забил 14 голов. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 4 млн евро.
Fenerbahçe are working on final details in order to complete Edin Dzeko deal in the next 24/48 hours. He’d join as free agent. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023
Recent rounds of talks were positive as club hope to complete the agreement soon. pic.twitter.com/VpRiK3kRP9
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