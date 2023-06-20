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Турция
20 июня 2023, 05:35 | Обновлено 20 июня 2023, 05:49
136
0

Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче

Босниец на правах свободного агента  заключит контракт с турками до 2025 года

20 июня 2023, 05:35 | Обновлено 20 июня 2023, 05:49
136
0
Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Боснийский форвард Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из итальянского «Интера» в турецкий «Фенербахче», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

37-летий босниец на правах свободного агента в ближайшее время заключит контракт с турецким клубом до 2025 года. Его соглашение с «Интером» истекает 30 июня.

Последние раунды переговоров игрока с руководством Фенербахче оказались позитивными, и канарейки рассчитывают объявить о подписании форварда в ближайшие два дня.

В сезоне 2022/23 Эдин Джеко за «Интер» провел 52 матча и забил 14 голов. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 4 млн евро.

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Эдин Джеко Интер Милан Фенербахче Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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