Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче

Боснийский форвард Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из итальянского «Интера» в турецкий «Фенербахче», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

37-летий босниец на правах свободного агента в ближайшее время заключит контракт с турецким клубом до 2025 года. Его соглашение с «Интером» истекает 30 июня.

Последние раунды переговоров игрока с руководством Фенербахче оказались позитивными, и канарейки рассчитывают объявить о подписании форварда в ближайшие два дня.

В сезоне 2022/23 Эдин Джеко за «Интер» провел 52 матча и забил 14 голов. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 4 млн евро.

