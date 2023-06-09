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  4. Фенербахче предложил контракт форварду Интера
Италия
09 июня 2023, 12:28 |
665
1

Фенербахче предложил контракт форварду Интера

Эдин Джеко может продолжить карьеру в Турции

09 июня 2023, 12:28 |
665
1
Фенербахче предложил контракт форварду Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

«Фенербахче» предложил форварду «Интера» Эдину Джеко 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Джеко с «Интером» истекает в конце июня, стороны до сих пор не договорились по поводу нового соглашения. Тем не менее, предложение «Интера» с финансовой точки зрения более выгодное, чем то, что предлагает «Фенербахче». Также у 37-летнего боснийца есть вариант из Саудовской Аравии.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.

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Эдин Джеко Фенербахче Интер Милан свободный агент
Источник La Repubblica
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