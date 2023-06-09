Фенербахче предложил контракт форварду Интера

«Фенербахче» предложил форварду «Интера» Эдину Джеко 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Джеко с «Интером» истекает в конце июня, стороны до сих пор не договорились по поводу нового соглашения. Тем не менее, предложение «Интера» с финансовой точки зрения более выгодное, чем то, что предлагает «Фенербахче». Также у 37-летнего боснийца есть вариант из Саудовской Аравии.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.