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  4. Форвард Интера получил предложение из Саудовской Аравии
Италия
30 мая 2023, 15:56 |
587
0

Форвард Интера получил предложение из Саудовской Аравии

Эдин Джеко может сменить клуб летом

30 мая 2023, 15:56 |
587
0
Форвард Интера получил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Форвард «Интера» Эдин Джеко получил предложение 2-летнего контракта от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Джеко с «Интером» истекает в конце сезона. «Нерадзурри» предложили новое соглашение 37-летнему боснийцу, но контракт еще не подписан.

В нынешнем сезоне на счету Джеко 14 голов и 5 ассистов в 50 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» сделал космическое предложение Лионелю Месси.

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Источник Calciomercato
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