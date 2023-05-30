Италия30 мая 2023, 15:56 |
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Форвард Интера получил предложение из Саудовской Аравии
Эдин Джеко может сменить клуб летом
30 мая 2023, 15:56 |
587
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Форвард «Интера» Эдин Джеко получил предложение 2-летнего контракта от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Контракт Джеко с «Интером» истекает в конце сезона. «Нерадзурри» предложили новое соглашение 37-летнему боснийцу, но контракт еще не подписан.
В нынешнем сезоне на счету Джеко 14 голов и 5 ассистов в 50 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» сделал космическое предложение Лионелю Месси.
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