Форвард Интера получил предложение из Саудовской Аравии

Форвард «Интера» Эдин Джеко получил предложение 2-летнего контракта от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Джеко с «Интером» истекает в конце сезона. «Нерадзурри» предложили новое соглашение 37-летнему боснийцу, но контракт еще не подписан.

В нынешнем сезоне на счету Джеко 14 голов и 5 ассистов в 50 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» сделал космическое предложение Лионелю Месси.