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Италия
13 мая 2023, 15:50 |
136
0

Интер продлит контракт с Джеко

Боснийский ветеран останется в клубе еще на год

13 мая 2023, 15:50 |
136
0
Интер продлит контракт с Джеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

«Интер» близок к продлению контракта с форвардом команды Эдином Джеко. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона, новое будет рассчитано еще на год – до лета 2024 года. Зарплата 37-летнего ветерана сократится. Сейчас он зарабатывает 5,5 миллиона евро в год плюс 1 миллион бонусов. По новому соглашению Джеко будет зарабатывать 4+1 миллиона.

В нынешнем сезоне на счету Джеко 14 голов и 5 ассистов в 47 матчах за «Интер» во всех турнирах. В среду форвард забил «Милану» в полуфинале Лиги чемпионов.

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Эдин Джеко Интер Милан Николо Скира продление контракта
Источник Николо Скира
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