Интер продлит контракт с Джеко

«Интер» близок к продлению контракта с форвардом команды Эдином Джеко. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона, новое будет рассчитано еще на год – до лета 2024 года. Зарплата 37-летнего ветерана сократится. Сейчас он зарабатывает 5,5 миллиона евро в год плюс 1 миллион бонусов. По новому соглашению Джеко будет зарабатывать 4+1 миллиона.

В нынешнем сезоне на счету Джеко 14 голов и 5 ассистов в 47 матчах за «Интер» во всех турнирах. В среду форвард забил «Милану» в полуфинале Лиги чемпионов.