Лига чемпионов10 мая 2023, 22:17 | Обновлено 10 мая 2023, 23:15
3335
0
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола
10 мая 2023, 22:17 | Обновлено 10 мая 2023, 23:15
3335
0
В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Джеко и Мхитарян шокировали «Милан» в дебюте полуфинала ЛЧ – 2:0 в пользу нерадзурри.
ГОЛ! 0:1. Эдин Джеко, 8 мин.
ГОЛ! 0:2. Генрих Мхитарян, 11 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2023, 23:54 23
«Реал» идет за своим пятнадцатым Кубком чемпионов, «Манчестер Сити» - за первым
Футбол | 10 мая 2023, 19:35 1
В Стамбуле вспомнили о румынском специалисте
Футбол | 09.05.2023, 23:35
Бокс | 10.05.2023, 13:40
Футбол | 10.05.2023, 21:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2023, 22:20 2
08.05.2023, 16:32 4
09.05.2023, 03:57 3
08.05.2023, 20:57 4
09.05.2023, 07:05 4
10.05.2023, 12:09 2
09.05.2023, 14:54 3
08.05.2023, 18:07 19