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Лига чемпионов
10 мая 2023, 22:17 | Обновлено 10 мая 2023, 23:15
3335
0

ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ

Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола

10 мая 2023, 22:17 | Обновлено 10 мая 2023, 23:15
3335
0
ВИДЕО. Джеко и Мхитарян шокировали Милан в дебюте полуфинала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеко и Мхитарян

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».

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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Джеко и Мхитарян шокировали «Милан» в дебюте полуфинала ЛЧ – 2:0 в пользу нерадзурри.

ГОЛ! 0:1. Эдин Джеко, 8 мин.

ГОЛ! 0:2. Генрих Мхитарян, 11 мин.

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Источник Sport.ua
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