Ворскла: запоминается последнее

«Жажда – ничто, имидж – все». Примерно по этому перекрученному рекламному слогану можно охарактеризовать тренерскую рокировку в «Ворскле» накануне многострадального нынешнего сезона.

Юрий Максимов, крепко прижившийся в Полтаве, построивший очень симпатичную команду, которую выводил в финал Кубка Украины и еврокубки, все равно не считался тактическим гением. А вот Виктор Скрипник, партнер Максимова и по «Днепру», и по «Вердеру», в узких кругах специалистов котировался выше своего бывшего одноклубника.

У Скрипника-тренера был (да и есть) интеллигентный лоск, гибкость, умение использовать разные тактические схемы и синонимы. У Максимова-тренера главным аргументом частенько выступала лишь харизма. В виде мощного кулака.

В общем, в «Ворскле» посчитали, что команде нужен более продвинутый, более импозантный и более раскрученный тренер. Такого тренера полтавский клуб нашел в «Заре». Скрипник не захотел продлевать контракт с луганчанами, а полтавчане подоспели очень вовремя.

В общем, «Ворскла» захотела сделать шаг вперед. С точки зрения амбиций. Поэтому и пригласила амбициозного наставника. Настолько амбициозного, что из-за нового тренерского штаба пошла на существенное увеличение клубного бюджета. И этот факт действительно красноречив сам по себе, ибо никто из отечественных клубов (ну, кроме разве что «Днепра-1») с началом рашистского вторжения не увеличивали бюджет. Скорее наоборот.

Увеличение расходов в «Ворскле» связывали не только с аппетитами тренерского штаба Скрипника (по слухам, на тренеров первой команды полтавский клуб в сезоне 2022/2023 «заложил» в два раза больше, чем в сезоне предыдущем). «Ворскла» показала себя активным игроком на трансферном рынке. Причем не только на исходящих трансферах, но и входящих.

В данном контексте обязательно нужно отметить, что «Ворскла» очень заметно просела после оттока легионеров. Якубу, Тамм, Ранжел, Пуцлин и особенно братья Тилль, – уход этих квалифицированных игроков не мог не остаться незаметным.

Однако, с другой стороны, «Ворскла» могла себе позволить даже в условиях полномасштабной войны полноценные трансферы. Подобным могли похвастаться лишь «Шахтер» да «Днепр-1».

Приход прошлым летом лишь двух футболистов – Сефери и Кравца – обошелся полтавскому клубу в миллион евро. Деньги не очень большие по довоенным меркам. Но по военным – настоящий аттракцион небывалой щедрости.



ФК Ворскла. Таулянт Сефери стал одним из открытий весенней части чемпионата

Были и менее дорогостоящие покупки. И совсем бесплатные приобретения свободных агентов. Виктор Анатольевич наконец-то почувствовал себя полноценным главным тренером, а не приложением к Вадиму Шаблию, как было в «Заре».

16 новых футболистов пришли в «Ворсклу» за один сезон работы Виктора Скрипника. Но, если говорить объективно, то кроме Сефери и Кравца, за которых заплатили миллион, никто из новичков по-настоящему так и не заиграл. Юрченко помешала травма, Фелипе, Габриэлю, Марлисону и компании – наверняка что-то еще.

В общем, если говорить о конкретном вопросе – трансферной кампании только что завершившегося сезона, то она была провалена. И если раньше, то есть в «Заре», Виктор Анатольевич справедливо мог кивать на всесильного на наших широтах футбольного посредника, то сейчас таковой отмазки у него уже не было. Следовательно, можем констатировать, что со многими приглашенными Скрипник попросту ошибся.

Но у этой полтавской «медали» есть и обратная сторона. Оказывается, тренер очень хотел заполучить в «Ворсклу» своего бывшего подопечного по «Заре» Леднева. И сразу нескольких легионеров. Но не тех, кто в итоге оказался в команде.

То есть, ради все той же справедливости можно утверждать, что хотя Скрипник и получил возможность контроля над трансферами, но возможности приглашать в команду нужных ему исполнителей у него не было.

В сухом остатке получается следующее. Ради приглашения Скрипника, точнее, «под» Скрипника «Ворскла» почти в два раза увеличила клубный бюджет. Команду покинули ведущие легионеры. Но почти два десятка новых игроков пополнили коллектив. Однако заполучить удалось далеко не всех, кого хотел новый главный тренер.

Вот таким был «фундамент» для старта «Ворсклы» в новом сезоне. По факту фундамент оказался с песка.

***

После четырех стартовых туров «Ворскла» была единоличным аутсайдером чемпионата. В активе команды было всего лишь одно очко, добытое в матче против «Александрии». Первая победа состоялась лишь в пятом туре – над «Ингульцом». Далее был обыгран «Черноморец». Все, выход из кризиса? Как бы не так! Проиграли «Металлисту», уступили «Руху». Но далее – ничья с «Динамо». И победы над «Минаем» и «Львовом». Но затем снова поражения.

И так далее, и тому подобное.

Если раньше, то бишь после стартовых туров, Скрипник утверждал, что его подопечным не хватает концентрации, прежде всего на финишных отрезках матчей, то по ходу сезона (особенно первой части) он просто сухо констатировал происходящее. Дескать, не забиваем, совершаем ошибки в обороне.

Провальные матчи «Ворскла» чередовала с удачными. Причем, что показательно, в поединках против более статусных команд («Динамо», «Днепр-1», «Шахтер») полтавчане показывали более солидную игру, а очки теряли чаще всего там, где по определению должны были брать.

Показательно, что при этом «Ворскла» стабильно оставалась одной из лучших команд чемпионата по показателю ожидаемых голов. И по числу ударов по воротам. Если говорить «на глаз», то и с «физикой» у «бело-зеленых» особых проблем не было.

Но была хромающая на все имеющиеся ноги стабильность. Сквозила несыгранность, психологическая неуверенность, наслаивающаяся после каждого поражения. Вот такой итог выступления «Ворсклы» в первой части сезона. Провальный, если вкратце (девятое место). И для Скрипника в первую очередь, ведь по факту «тренер-новатор» провалился.

***

Но во втором круге футбольный Бог частично вернул полтавчанам то, что отобрал у них на старте. На зимних сборах Скрипнику удалось сделать то, что не удалось на летних: стабилизировать состав. Да и игру в целом.

Виктор Анатольевич очень болезненно внедрял «ромб» в игровую структуру команды. Собственно, с этим «ромбом» он играл и в «Вердере», и в «Заре». Новая игровая модель в Полтаве тяжело приживалась. Но во втором круге наконец-то начала приносить свои плоды.

И это при том, что, опять-таки, желаемых футболистов в зимнее межсезонье Скрипник не получил. А он хотел Ковальца, Назарину, Крыськива и Булецу. В итоге получил лишь вернувшегося на круги своя Кане.



ФК Ворскла. Ибрагим Кане и Виктор Скрипник

Тем не менее, в весенней части сезона по содержанию это была уже другая «Ворскла». Футболисты выучили каждый свой маневр, притерлись друг к другу. Бомбардирские навыки проявил Сефери, а лидерские - Кравец. Расцвел Степанюк. Восстановился от травмы Юрченко. Акклиматизация Кане оказалась недолгой. Наконец-то вышли на былой уровень Скляр и Пердута. Несмотря на уход в «Шахтер» голкипера Ризныка, молодой Исенко весьма органично влился в первую команду. Как и другие бывшие юниоры – Павлюк и Хрипчук.

Накануне рестарта сезона «Ворскла» отставала от пятой «Александрии» на шесть очков. Но в итоге полтавчане финишировали выше команды Ротаня на один балл.

Безусловно, в такой пертурбации нужно искать не только добродетели полтавской команды, но и явные просчеты команды из Александрии. Руслан Ротань, еще один наш «тренер-новатор», откровенно провалился. Как и Виктор Скрипник после первого круга в Полтаве.

Но, в отличие от Ротаня, у Скрипника была возможность в виде зимнего перерыва перевести дыхание и провести определенную работу над ошибками.

До 25-го тура включительно «Ворскла» занималась тем же, что и в первой части чемпионата: исправно чередовала блеклые матчи с удачными. Но после поражения от «Миная» команду прорвало: она одержала пять побед подряд.

Хотя и при таком разгоне, набрав неплохой ход и уверенность после выигрыша над «Днепром-1», подопечные Скрипника все еще плелись в хвосте претендентов на пятое еврокубковое место. Однозначно лучшая диспозиция была у «Александрии». Но «Александрия» умудрилась бездарно разбазарить все то, что по крупицам собирала на старте и в середине сезона. А вот «Ворскла» на победном кураже таки сумела запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

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Тем не менее, за счет проваленного первого круга итоговая статистика полтавской команды выглядит неубедительно. Мягко говоря. 11 поражений – это очень много. К примеру, у «Металлиста-1925», финишировавшего на 11 месте, их десять. Пропущенных мячей – целых 37 (у оказавшегося в стыках «Ингульца» - на три меньше), разница забитых и пропущенных – всего плюс один.

На выезде ворскляне добыли лишь пять побед. А всего – 18 очков. И по этому показателю они лишь девятые в лиге. Но за счет домашних матчей им удалось скрасить неприглядную картину: в таблице домашних поединков «Ворскла» четвертая. При этом нужно понимать, что для команды Скрипника понятие «родные стены» – буквальное. В отличие от многих оппонентов.

В общем, в благополучном полтавском финише есть как доля работы, так и доля везения. Есть еще явные ошибки конкурентов. В первую очередь «Александрии». Но если снова говорить о «сухом остатке», то «Ворскла» изначально и мечтать не могла о том месте, на котором в итоге оказалась. Ведь выше – команды, которые по игре были точно выше.

Но если называть вещи своими именами, то Скрипник таки справился с «квестом». Напомню, перед началом чемпионата вице-президент полтавского клуба Олег Лысак сказал, что для Скрипника первый сезон в Полтаве будет квестом.

Так и было. Но запоминается последнее. Последней стала победа над «Шахтером», водрузившая команду на пятое место. По всей видимости, теперь обе стороны – клуб и Скрипник – должны найти больше точек соприкосновения. У клуба нет особых оснований не доверять Скрипнику, у Скрипника нет особых оснований обвинять клуб в нежелании плодотворно сотрудничать.

Будет интересно посмотреть на этот симбиоз в новом сезоне.