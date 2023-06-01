ВИДЕО. Италия прошла Англию на ЧМ U-20, Аргентина сенсационно вылетела
В Аргентине продолжаются матчи 1/8 финала молодежного чемпионата мира
В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
Вечером 31 мая Италия и Нигерия пробились в четвертьфинал.
Сборная Италии вырвала победу у команды Англии (2:1) и в 1/4 финала сыграет с Колумбией.
Нигерия сенсационно прошла Аргентину (2:0) и ожидает соперника по четвертьфиналу (Эквадор или Южная Корея).
Чемпионат мира U-20
1/8 финала, 31 мая
Англия U-20 – Италия U-20 – 1:2
Голы: Девайн, 24 – Бальданци, 8, Казадеи, 87
Аргентина U-20 – Нигерия U-20 – 0:2
Голы: Мухаммад, 61, Сарки, 90+1
Сетка плей-офф
Англия U-20 – Италия U-20 – 1:2
Аргентина U-20 – Нигерия U-20 – 0:2
Nigeria and Italy are through! 👊#U20WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 31, 2023
Two quarter-final places remain...#U20WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 31, 2023
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