ВИДЕО. Италия прошла Англию на ЧМ U-20, Аргентина сенсационно вылетела

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Вечером 31 мая Италия и Нигерия пробились в четвертьфинал.

Сборная Италии вырвала победу у команды Англии (2:1) и в 1/4 финала сыграет с Колумбией.

Нигерия сенсационно прошла Аргентину (2:0) и ожидает соперника по четвертьфиналу (Эквадор или Южная Корея).

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 31 мая

Англия U-20 – Италия U-20 – 1:2

Голы: Девайн, 24 – Бальданци, 8, Казадеи, 87

Аргентина U-20 – Нигерия U-20 – 0:2

Голы: Мухаммад, 61, Сарки, 90+1

Сетка плей-офф

