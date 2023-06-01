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Чемпионат мира
01 июня 2023, 04:23 | Обновлено 01 июня 2023, 04:35
210
0

ВИДЕО. Италия прошла Англию на ЧМ U-20, Аргентина сенсационно вылетела

В Аргентине продолжаются матчи 1/8 финала молодежного чемпионата мира

01 июня 2023, 04:23 | Обновлено 01 июня 2023, 04:35
210
0
ВИДЕО. Италия прошла Англию на ЧМ U-20, Аргентина сенсационно вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Вечером 31 мая Италия и Нигерия пробились в четвертьфинал.

Сборная Италии вырвала победу у команды Англии (2:1) и в 1/4 финала сыграет с Колумбией.

Нигерия сенсационно прошла Аргентину (2:0) и ожидает соперника по четвертьфиналу (Эквадор или Южная Корея).

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 31 мая

Англия U-20 – Италия U-20 – 1:2

Голы: Девайн, 24 – Бальданци, 8, Казадеи, 87

Аргентина U-20 – Нигерия U-20 – 0:2

Голы: Мухаммад, 61, Сарки, 90+1

Сетка плей-офф

Англия U-20 – Италия U-20 – 1:2

Аргентина U-20 – Нигерия U-20 – 0:2

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Источник Sport.ua
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