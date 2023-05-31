Два разгрома. Бразилия и Колумбия пробились в четвертьфинал ЧМ-2023 U-20
В Аргентине продолжается стадия 1/8 финала молодежного чемпионата мира
В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
31 мая Бразилия и Колумбия пробились в четвертьфинал, разгромив своих соперников.
Сборная Бразилии уничтожила Тунис (4:1) и в 1/4 финала сыграет с Израилем.
Колумбия деклассировала Словакию (5:1) и ожидает соперника по четвертьфиналу (Англия или Италия)
Чемпионат мира U-20
1/8 финала, 31 мая
Бразилия U-20 – Тунис U-20 – 4:1
Голы: Леонардо, 11 (пен), дос Сантос, 31, 90+10, Мартинс, 90+1 – Горбель, 90+13.
Колумбия U-20 – Словакия U-20 – 5:1
Голы: Кортес, 48, 90+4, Асприлья, 50, Анхель, 52, 63 – Ямбор, 87
Сетка турнира
Колумбия U-20 – Словакия U-20 – 5:1
Impressive displays from Brazil and Colombia! 👏#U20WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 31, 2023
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