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Бразилия U20
31.05.2023 20:30 – FT 4 : 1
Тунис U20
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Молодежные турниры
31 мая 2023, 22:59 | Обновлено 31 мая 2023, 23:27
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Два разгрома. Бразилия и Колумбия пробились в четвертьфинал ЧМ-2023 U-20

В Аргентине продолжается стадия 1/8 финала молодежного чемпионата мира

31 мая 2023, 22:59 | Обновлено 31 мая 2023, 23:27
108
0
Два разгрома. Бразилия и Колумбия пробились в четвертьфинал ЧМ-2023 U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

31 мая Бразилия и Колумбия пробились в четвертьфинал, разгромив своих соперников.

Сборная Бразилии уничтожила Тунис (4:1) и в 1/4 финала сыграет с Израилем.

Колумбия деклассировала Словакию (5:1) и ожидает соперника по четвертьфиналу (Англия или Италия)

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 31 мая

Бразилия U-20 – Тунис U-20 – 4:1

Голы: Леонардо, 11 (пен), дос Сантос, 31, 90+10, Мартинс, 90+1 – Горбель, 90+13.

Колумбия U-20 – Словакия U-20 – 5:1

Голы: Кортес, 48, 90+4, Асприлья, 50, Анхель, 52, 63 – Ямбор, 87

Сетка турнира

Колумбия U-20 – Словакия U-20 – 5:1

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Источник Sport.ua
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