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  4. ВИДЕО. Израиль минимально обыграл Узбекистан и вышел в 1/4 финала ЧМ U-20
Чемпионат мира
Узбекистан U20
30.05.2023 23:55 – FT 0 : 1
Израиль U20
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Молодежные турниры
31 мая 2023, 03:45 | Обновлено 31 мая 2023, 04:14
134
0

ВИДЕО. Израиль минимально обыграл Узбекистан и вышел в 1/4 финала ЧМ U-20

В Аргентине прошел матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира 2023

31 мая 2023, 03:45 | Обновлено 31 мая 2023, 04:14
134
0
ВИДЕО. Израиль минимально обыграл Узбекистан и вышел в 1/4 финала ЧМ U-20
FIFA

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Сборная Израиля вышла в четвертьфинал, минимально победив в 1/8 финала команду Узбекистана со счетом 1:0. Единственный гол был забит в конце игры, на 90+7 минуте матча.

В четвертьфинале Израиль сыграет против победителя пары между Бразилией U-20 и Тунисом U-20.

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 30 мая

Узбекистан – Израиль – 0:1

Гол: Анан Халаили, 90+7

Сетка турнира

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Anan Khalaili (Израиль U20).
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Источник Sport.ua
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