30.05.2023 23:55 – FT 0 : 1
Молодежные турниры31 мая 2023, 03:45 | Обновлено 31 мая 2023, 04:14
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ВИДЕО. Израиль минимально обыграл Узбекистан и вышел в 1/4 финала ЧМ U-20
В Аргентине прошел матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира 2023
31 мая 2023, 03:45 | Обновлено 31 мая 2023, 04:14
134
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В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
Сборная Израиля вышла в четвертьфинал, минимально победив в 1/8 финала команду Узбекистана со счетом 1:0. Единственный гол был забит в конце игры, на 90+7 минуте матча.
В четвертьфинале Израиль сыграет против победителя пары между Бразилией U-20 и Тунисом U-20.
Чемпионат мира U-20
1/8 финала, 30 мая
Узбекистан – Израиль – 0:1
Гол: Анан Халаили, 90+7
Сетка турнира
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Anan Khalaili (Израиль U20).
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