ВИДЕО. Израиль минимально обыграл Узбекистан и вышел в 1/4 финала ЧМ U-20

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Сборная Израиля вышла в четвертьфинал, минимально победив в 1/8 финала команду Узбекистана со счетом 1:0. Единственный гол был забит в конце игры, на 90+7 минуте матча.

В четвертьфинале Израиль сыграет против победителя пары между Бразилией U-20 и Тунисом U-20.

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 30 мая

Узбекистан – Израиль – 0:1

Гол: Анан Халаили, 90+7

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