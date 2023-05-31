Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная США разгромила Новую Зеландию и вышла в четвертьфинал ЧМ U-20
Чемпионат мира
США U20
30.05.2023 20:30 – FT 4 : 0
Новая Зеландия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
31 мая 2023, 02:00 | Обновлено 31 мая 2023, 02:21
146
0

Сборная США разгромила Новую Зеландию и вышла в четвертьфинал ЧМ U-20

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежи

31 мая 2023, 02:00 | Обновлено 31 мая 2023, 02:21
146
0
Сборная США разгромила Новую Зеландию и вышла в четвертьфинал ЧМ U-20
УЕФА

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Сборная США первой вышла в четвертьфинал, разгромив в 1/8 финала сборную Новой Зеландии со счетом 4:0.

В четвертьфинале США сыграет против победителя пары между Гамбией U-20 и Уругваем U-20.

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 30 мая

США U-20 – Новая Зеландия U-20 – 4:0

Голы: Вольфф, 14, Кауэлл, 61, Чи, 75, Пукштас, 82

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Rokas Pukstas (США U20).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Че (США U20).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Кейд Кауэлл (США U20).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Оуэн Вольф (США U20).
По теме:
Завершается сезон в Турции. Галатасарай досрочно стал чемпионом
Гондурас все испортил. Франции U-20 для плей-офф ЧМ не хватило одного мяча
Металлист – Минай – 1:2. Видео голов и обзор матча
чемпионат мира по футболу U-20 сборная США по футболу U-20 видео голов и обзор сборная Новой Зеландии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 30 мая 2023, 13:30 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину
Футбол | 31 мая 2023, 01:23 0
ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину
ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину

Польский футболист покинет клуб из Греции 30 июня, после окончания аренды

Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Футбол | 30.05.2023, 09:37
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Война | 30.05.2023, 19:10
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Теннис | 30.05.2023, 17:52
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
29.05.2023, 07:53 6
Футбол
Поддержала Украину. Шмидлова обыграла в Париже Кудерметову не просто так
Поддержала Украину. Шмидлова обыграла в Париже Кудерметову не просто так
30.05.2023, 01:15 5
Теннис
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
30.05.2023, 16:35 7
Бокс
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
30.05.2023, 14:12 14
Футбол
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
29.05.2023, 18:59 32
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Реванша с Хейни не будет. Он боится»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Реванша с Хейни не будет. Он боится»
30.05.2023, 10:26 7
Бокс
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
30.05.2023, 14:54 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности