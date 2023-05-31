Сборная США разгромила Новую Зеландию и вышла в четвертьфинал ЧМ U-20

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Сборная США первой вышла в четвертьфинал, разгромив в 1/8 финала сборную Новой Зеландии со счетом 4:0.

В четвертьфинале США сыграет против победителя пары между Гамбией U-20 и Уругваем U-20.

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 30 мая

США U-20 – Новая Зеландия U-20 – 4:0

Голы: Вольфф, 14, Кауэлл, 61, Чи, 75, Пукштас, 82

Видеообзор матча