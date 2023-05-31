30.05.2023 20:30 – FT 4 : 0
Молодежные турниры31 мая 2023, 02:00 | Обновлено 31 мая 2023, 02:21
146
0
Сборная США разгромила Новую Зеландию и вышла в четвертьфинал ЧМ U-20
В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежи
31 мая 2023, 02:00 | Обновлено 31 мая 2023, 02:21
146
0
В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
Сборная США первой вышла в четвертьфинал, разгромив в 1/8 финала сборную Новой Зеландии со счетом 4:0.
В четвертьфинале США сыграет против победителя пары между Гамбией U-20 и Уругваем U-20.
Чемпионат мира U-20
1/8 финала, 30 мая
США U-20 – Новая Зеландия U-20 – 4:0
Голы: Вольфф, 14, Кауэлл, 61, Чи, 75, Пукштас, 82
Видеообзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Rokas Pukstas (США U20).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Че (США U20).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Кейд Кауэлл (США U20).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Оуэн Вольф (США U20).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2023, 13:30 0
Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня
Футбол | 31 мая 2023, 01:23 0
Польский футболист покинет клуб из Греции 30 июня, после окончания аренды
Футбол | 30.05.2023, 09:37
Война | 30.05.2023, 19:10
Теннис | 30.05.2023, 17:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2023, 11:52 5
29.05.2023, 07:53 6
30.05.2023, 01:15 5
30.05.2023, 16:35 7
30.05.2023, 14:12 14
29.05.2023, 18:59 32
30.05.2023, 10:26 7
30.05.2023, 14:54 6