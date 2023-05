ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт выкупил французского полузащитника у ПСЖ

Немецкий «Айнтрахт» объявил о выкупе прав на французского полузащитника «ПСЖ» Эрика Жуниора Эбимбе.

22-летний хавбек, который год выступал за «Айнтрахт» на правах аренды, подписал с клубом из Франкфурта контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

По неофициальным данным, немецкий клуб заплатил «ПСЖ» 6,5 млн евро за выкуп контракта французского футболиста.

В текущем сезоне Эбимбе забил 3 гола в 28 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.

Éric Junior Dina Ebimbe pens long-term deal ✍️🦅



Option to buy exercised on 22-year-old French midfielder, who has signed a contract with Frankfurt through to 30 June 2027! #SGE