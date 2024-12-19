Изменилась цена на Довбика после неубедительного старта за Рому

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники украинских футболистов, которые играют в итальянской Серии А.

Нападающий «Ромы» Артем Довбик подешевел на пять миллионов евро, его цена теперь составляет 30 млн. Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский подешевел с 5 миллионов евро до 3,5.

Довбик провел в этом сезоне за «Рому» 21 матч, забил 8 голов и сделал один ассист. В активе Малиновского шесть матчей и один ассист.

Ранее Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.