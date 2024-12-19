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  4. Изменилась цена на Довбика после неубедительного старта за Рому
Италия
19 декабря 2024, 20:58 |
727
0

Изменилась цена на Довбика после неубедительного старта за Рому

Артем подешевел на 5 миллионов евро

19 декабря 2024, 20:58 |
727
0
Изменилась цена на Довбика после неубедительного старта за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники украинских футболистов, которые играют в итальянской Серии А.

Нападающий «Ромы» Артем Довбик подешевел на пять миллионов евро, его цена теперь составляет 30 млн. Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский подешевел с 5 миллионов евро до 3,5.

Довбик провел в этом сезоне за «Рому» 21 матч, забил 8 голов и сделал один ассист. В активе Малиновского шесть матчей и один ассист.

Ранее Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.

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Руслан Малиновский Артем Довбик Transfermarkt чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа финансы
Дмитро Олійник Источник: Transfermarkt
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