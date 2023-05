ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину

Греческий клуб ПАОК принял не продлевать аренду защитника Томаша Кендзеры, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

28-летний польский футболист покинет клуб из Греции 30 июня, после окончания арендного соглашения.

В текущем сезоне Кендзера провел за ПАОК 10 матчей и забил 1 гол.

Thank you Tomasz! #Kedziora

All the best for your career! #PAOKFamily

➡️https://t.co/O34mS2YaFs pic.twitter.com/dlcU8zSbaX