Украина. Премьер лига31 мая 2023, 01:23 | Обновлено 31 мая 2023, 01:40
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ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину
Польский футболист покинет клуб из Греции 30 июня, после окончания аренды
31 мая 2023, 01:23 | Обновлено 31 мая 2023, 01:40
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Греческий клуб ПАОК принял не продлевать аренду защитника Томаша Кендзеры, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».
28-летний польский футболист покинет клуб из Греции 30 июня, после окончания арендного соглашения.
В текущем сезоне Кендзера провел за ПАОК 10 матчей и забил 1 гол.
Thank you Tomasz! #Kedziora— PAOK FC (@PAOK_FC) May 30, 2023
All the best for your career! #PAOKFamily
➡️https://t.co/O34mS2YaFs pic.twitter.com/dlcU8zSbaX
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