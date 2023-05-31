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Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 01:23 | Обновлено 31 мая 2023, 01:40
81
0

ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину

Польский футболист покинет клуб из Греции 30 июня, после окончания аренды

31 мая 2023, 01:23 | Обновлено 31 мая 2023, 01:40
81
0
ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину
ПАОК. Томаш Кендзера

Греческий клуб ПАОК принял не продлевать аренду защитника Томаша Кендзеры, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

28-летний польский футболист покинет клуб из Греции 30 июня, после окончания арендного соглашения.

В текущем сезоне Кендзера провел за ПАОК 10 матчей и забил 1 гол.

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Источник ФК ПАОК
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