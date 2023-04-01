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01 апреля 2023, 12:06 | Обновлено 01 апреля 2023, 12:50
556
0

Игрок, принадлежащий Динамо, рискует в этом сезоне больше не сыграть

Проблемы у Томаша Кендзеры

01 апреля 2023, 12:06 | Обновлено 01 апреля 2023, 12:50
556
0
Игрок, принадлежащий Динамо, рискует в этом сезоне больше не сыграть
ФК ПАОК. Томаш Кендзера

Польский защитник греческого клуба ПАОК Томаш Кендзера, который арендован у киевского «Динамо», попал в клубный лазарет. Сообщается, что у него диагностирован ушиб левого бицепса второй степени.

Пресс-служба ПАОКа информирует, что Кендзере понадобится на восстановление от 4 до 6 недель.

Существует вероятность того, что 28-летний поляк не успеет вернуться в строй до завершения нынешнего чемпионата Греции. ПАОК в турнирной таблице греческой Суперлиги занимает в чемпионской группе (1-6 итоговые позиции) 4 место с 57 очками после 27 матчей.

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Томаш Кендзера ПАОК Динамо Киев
Источник ФК ПАОК
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