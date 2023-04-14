ВИДЕО. Вирц и Забитцер претендуют на гол недели в Лиги Европы
УЕФА определила четверку претендентов
Вчера, 13 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. УЕФА определила четверку претендентов на звание гола недели в турнире.
В четверку попали:
– гол Марселя Забитцера («Манчестер Юнайтед») в ворота «Севильи» (2:2)
– гол Флориана Вирца («Байер») в ворота «Юниона» (1:1)
– гол Матса Виффера («Фейенорд») в ворота «Ромы» (победа 1:0)
– гол Виктора Бонифаса («Юнион») в ворота «Байера» (1:1)
⚽️ A, B, C or D...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2023
Which #UEL goal gets your vote? 🗳️@Heineken || #UELGOTW
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