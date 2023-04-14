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  4. ВИДЕО. Вирц и Забитцер претендуют на гол недели в Лиги Европы
Лига Европы
14 апреля 2023, 09:36 |
273
0

ВИДЕО. Вирц и Забитцер претендуют на гол недели в Лиги Европы

УЕФА определила четверку претендентов

14 апреля 2023, 09:36 |
273
0
ВИДЕО. Вирц и Забитцер претендуют на гол недели в Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Вчера, 13 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. УЕФА определила четверку претендентов на звание гола недели в турнире.

В четверку попали:

– гол Марселя Забитцера («Манчестер Юнайтед») в ворота «Севильи» (2:2)

– гол Флориана Вирца («Байер») в ворота «Юниона» (1:1)

– гол Матса Виффера («Фейенорд») в ворота «Ромы» (победа 1:0)

– гол Виктора Бонифаса («Юнион») в ворота «Байера» (1:1)

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Лига Европы видео Марсель Забитцер Флориан Вирц Матс Виффер Виктор Бонифасе Сен-Жилуаз Манчестер Юнайтед Байер Фейеноорд
Источник УЕФА
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