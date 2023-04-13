ВИДЕО. Оборона отдыхает. Забитцер оформил дубль в ворота Севильи
Марсель отличился на 15-й и 21-й минутах
13 апреля на «Олд Траффорд» проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» играет с «Севильей».
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На 15-й и 21-й минуте полузащитник «МЮ» Марсель Забитцер поразил ворота испанской команды и оформил дубль. Вначале он отличился после вертикальной передачи Фернандеша, а затем забил после отлично паса Марсьяля. Голкипер «Севильи» в обоих случаях был беспомощен.
ГОЛ! 1:0 Забитцер, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Забитцер, 21 мин.
Short sleeves and gloves szn.— Manchester United (@ManUtd) April 13, 2023
If you know, you know 🫡 #MUFC || #UEL pic.twitter.com/ucRzCELWpG
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