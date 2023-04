ВИДЕО. Оборона отдыхает. Забитцер оформил дубль в ворота Севильи

13 апреля на «Олд Траффорд» проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» играет с «Севильей».

На 15-й и 21-й минуте полузащитник «МЮ» Марсель Забитцер поразил ворота испанской команды и оформил дубль. Вначале он отличился после вертикальной передачи Фернандеша, а затем забил после отлично паса Марсьяля. Голкипер «Севильи» в обоих случаях был беспомощен.

ГОЛ! 1:0 Забитцер, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Забитцер, 21 мин.

