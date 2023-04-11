Дерби Зинченко и Мудрика отложено. Матч Арсенал – Челси перенесли на 3 дня
Изначально поединок должен был состояться 29 апреля
Официальный сайт лондонского «Арсенала» сообщил, что матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу против «Челси» перенесен на 2 мая, на вторник.
Изначально поединок должен был состояться в субботу, 29 апреля. Однако для полиции Лондона 2 мая является более удобной датой, чтобы обеспечить порядок на дерби.
Официально заявление Премьер-лиги:
«Начальное расписание этого матча было утверждено на заседании Консультативной группы по безопасности (SAG) в феврале. Однако столичная полиция пересмотрела свою позицию по времени начала и созвала дополнительное заседание SAG, которое решило перенести матч.
Мы сожалеем о необходимости перенести этот матч с опозданием и о влиянии, которое это будет иметь на болельщиков».
В первом круге АЛЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Челси» со счетом 1:0. Это был 15-й тур чемпионата.
Отметим, что за «канониров» выступает украинец Александр Зинченко, а за «пенсионеров» – Михаил Мудрик.
A new date has been set for our @PremierLeague home match against Chelsea 👇— Arsenal (@Arsenal) April 11, 2023
Our game against Arsenal at the Emirates has a new date and time. 🗓— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2023
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