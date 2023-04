Дерби Зинченко и Мудрика отложено. Матч Арсенал – Челси перенесли на 3 дня

Официальный сайт лондонского «Арсенала» сообщил, что матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу против «Челси» перенесен на 2 мая, на вторник.

Изначально поединок должен был состояться в субботу, 29 апреля. Однако для полиции Лондона 2 мая является более удобной датой, чтобы обеспечить порядок на дерби.

Официально заявление Премьер-лиги:

«Начальное расписание этого матча было утверждено на заседании Консультативной группы по безопасности (SAG) в феврале. Однако столичная полиция пересмотрела свою позицию по времени начала и созвала дополнительное заседание SAG, которое решило перенести матч.



Мы сожалеем о необходимости перенести этот матч с опозданием и о влиянии, которое это будет иметь на болельщиков».

В первом круге АЛЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Челси» со счетом 1:0. Это был 15-й тур чемпионата.

Отметим, что за «канониров» выступает украинец Александр Зинченко, а за «пенсионеров» – Михаил Мудрик.

A new date has been set for our @PremierLeague home match against Chelsea 👇

Our game against Arsenal at the Emirates has a new date and time. 🗓