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  4. Дерби Зинченко и Мудрика отложено. Матч Арсенал – Челси перенесли на 3 дня
Англия
11 апреля 2023, 22:28 |
2100
1

Дерби Зинченко и Мудрика отложено. Матч Арсенал – Челси перенесли на 3 дня

Изначально поединок должен был состояться 29 апреля

11 апреля 2023, 22:28 |
2100
1
Дерби Зинченко и Мудрика отложено. Матч Арсенал – Челси перенесли на 3 дня
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт лондонского «Арсенала» сообщил, что матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу против «Челси» перенесен на 2 мая, на вторник.

Изначально поединок должен был состояться в субботу, 29 апреля. Однако для полиции Лондона 2 мая является более удобной датой, чтобы обеспечить порядок на дерби.

Официально заявление Премьер-лиги:

«Начальное расписание этого матча было утверждено на заседании Консультативной группы по безопасности (SAG) в феврале. Однако столичная полиция пересмотрела свою позицию по времени начала и созвала дополнительное заседание SAG, которое решило перенести матч.

Мы сожалеем о необходимости перенести этот матч с опозданием и о влиянии, которое это будет иметь на болельщиков».

В первом круге АЛЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Челси» со счетом 1:0. Это был 15-й тур чемпионата.

Отметим, что за «канониров» выступает украинец Александр Зинченко, а за «пенсионеров» – Михаил Мудрик.

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Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси перенос матча Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Михаил Мудрик
Источник ФК Арсенал Лондон
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