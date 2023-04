В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Данди Юнайтед» и «Хиберниан». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 70-й минуте украинский форвард гостей Николай Кухаревич принял мяч в штрафной площади и с близкого расстояния отправил его в девятку ворот «Данди Юнайтед». Интересно, что этот поединок Кухаревич начал на скамейке запасных, а появился на поле только на 58-й минуте.

В сезоне 2022/23 Кухаревич провел 12 матчей, в которых отличился 5 голами и 1 ассистом. Украинец принадлежит французскому «Труа» и выступает за шотландский клуб на правах аренды.

Отметим, что в итоге «Хиберниан» проиграл со счетом 1:2, пропустив на 90-й минуте с пенальти.

ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии

Hibs are level as Mykola Kuharevich hammers a volley off the bar and in from Marijan Čabraja's cross! ⚽️



Get in, Hibees! https://t.co/P2jvKDBmp1