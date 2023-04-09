ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии
Николай отличился за «Хиберниан» в игре с «Данди Юнайтед», но его команда уступила в конце матча
В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Данди Юнайтед» и «Хиберниан». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 70-й минуте украинский форвард гостей Николай Кухаревич принял мяч в штрафной площади и с близкого расстояния отправил его в девятку ворот «Данди Юнайтед». Интересно, что этот поединок Кухаревич начал на скамейке запасных, а появился на поле только на 58-й минуте.
В сезоне 2022/23 Кухаревич провел 12 матчей, в которых отличился 5 голами и 1 ассистом. Украинец принадлежит французскому «Труа» и выступает за шотландский клуб на правах аренды.
Отметим, что в итоге «Хиберниан» проиграл со счетом 1:2, пропустив на 90-й минуте с пенальти.
ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии
Hibs are level as Mykola Kuharevich hammers a volley off the bar and in from Marijan Čabraja's cross! ⚽️— Hibernian Football Club (@HibernianFC) April 9, 2023
Get in, Hibees! https://t.co/P2jvKDBmp1
Full-time at Tannadice. pic.twitter.com/WRXxKxQYT9— Hibernian Football Club (@HibernianFC) April 9, 2023
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