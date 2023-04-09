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09 апреля 2023, 18:48 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:16
1254
2

ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии

Николай отличился за «Хиберниан» в игре с «Данди Юнайтед», но его команда уступила в конце матча

09 апреля 2023, 18:48 | Обновлено 09 апреля 2023, 19:16
1254
2
ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии
Twitter

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Данди Юнайтед» и «Хиберниан». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 70-й минуте украинский форвард гостей Николай Кухаревич принял мяч в штрафной площади и с близкого расстояния отправил его в девятку ворот «Данди Юнайтед». Интересно, что этот поединок Кухаревич начал на скамейке запасных, а появился на поле только на 58-й минуте.

В сезоне 2022/23 Кухаревич провел 12 матчей, в которых отличился 5 голами и 1 ассистом. Украинец принадлежит французскому «Труа» и выступает за шотландский клуб на правах аренды.

Отметим, что в итоге «Хиберниан» проиграл со счетом 1:2, пропустив на 90-й минуте с пенальти.

ВИДЕО. Расстрелял в девятку. Кухаревич забил пятый гол в Шотландии

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Николай Кухаревич чемпионат Шотландии по футболу Хиберниан (Шотландия) Данди Юнайтед видео голов и обзор Труа
Источник Sport.ua
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Alex AS
вызвали б в сбу что ли, хоть на замену
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