Свитолина возвращается! Украинка завершает декретный отпуск

28-летняя Элина Свитолина получила wild card на турнир WTA 500 у Чарльстоне, который возьмет старт 3 апреля.

Напомним, в марте этого года исполняется ровно год, как украинка взяла паузу в карьере из-за рождении дочери Скай, которая появилась на свет в октябре 2022 года.

В свое время Элина Свитолина была третьей ракеткой мира.

Elina Svitolina. Is. Back. 🎾 The former World No. 3 has accepted a main draw wild card to the #CharlestonOpen. 🙌 This marks the Ukrainian's first time back on Tour since March 2022 & to the #Lowcountry since 2014. Join us in welcoming her back to the courts this April. pic.twitter.com/eSTQaPcNAK