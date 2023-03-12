ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба

В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионат Англии по футболу между клубами «Лестер» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик провел на поле 82 минуты. За поединок украинец отметился ассистом на Ковачича и голом, однако взятия ворот отменили.

Мудрик отпраздновал гол в стиле легенды «Челси» Дидье Дрогба. Интересно, что у Дрогба 11 марта было день рождение – ему исполнилось 45 лет. Каково было разочарование Михаила и всех украинских болельщиков, когда судья не засчитал гол...