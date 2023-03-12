ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
К сожалению, взятия ворот от украинца отменили из-за офсайда
В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионат Англии по футболу между клубами «Лестер» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик провел на поле 82 минуты. За поединок украинец отметился ассистом на Ковачича и голом, однако взятия ворот отменили.
Мудрик отпраздновал гол в стиле легенды «Челси» Дидье Дрогба. Интересно, что у Дрогба 11 марта было день рождение – ему исполнилось 45 лет. Каково было разочарование Михаила и всех украинских болельщиков, когда судья не засчитал гол...
Even though it was offside, look at what it meant to Mudryk.— 💉 (@totalrj24) March 11, 2023
The guy pulled out the Didier Drogba celebration on his birthday only for it to be offside. 😂 pic.twitter.com/gRIO0JQIub
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