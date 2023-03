ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба

В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионат Англии по футболу между клубами «Лестер» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик провел на поле 82 минуты. За поединок украинец отметился ассистом на Ковачича и голом, однако взятия ворот отменили.

Мудрик отпраздновал гол в стиле легенды «Челси» Дидье Дрогба. Интересно, что у Дрогба 11 марта было день рождение – ему исполнилось 45 лет. Каково было разочарование Михаила и всех украинских болельщиков, когда судья не засчитал гол...

Even though it was offside, look at what it meant to Mudryk.



The guy pulled out the Didier Drogba celebration on his birthday only for it to be offside. 😂 pic.twitter.com/gRIO0JQIub