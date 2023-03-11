Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер

«Челси» в матче АПЛ обыграл «Лестер» со счетом 3:1, выиграв третий кряду поединок во всех турнирах. Отметим возвращение в основу украинского хавбека Михаила Мудрика.

Мудрик был активен и даже забил, но его мяч отменил VAR. Однако Михаил все равно завершил матч с результативным действием – сделал ассист на Ковачича. Хавбек провел на поле 81 минуту.

Отметим возвращение в заявку «Эвертона» Виталия Миколенко, однако игрок, который вернулся после болезни, вышел на поле только на 90-й минуте.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Лестер - Челси 1:3

Голы: Дака, 39 - Чилвелл, 11, Хаверц, 45, Ковачич, 78

Эвертон - Брентфорд 1:0

Гол: Макнилл, 1

Лидс - Брайтон 2:2

Голы: Бамфорд, 40, Харрисон, 78 - Макаллистер, 33, Харрисон, 61 (в свои ворота)

Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1

Голы: Кейн, 19, 35, Сон, 62 - Ворралл, 81

Турнирная таблица