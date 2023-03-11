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Чемпионат Англии
Лестер
11.03.2023 17:00 – FT 1 : 3
Челси
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Англия
11 марта 2023, 18:59 | Обновлено 11 марта 2023, 19:38
6236
22

Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер

Команда Грэма Поттера выиграла третий матч кряду

11 марта 2023, 18:59 | Обновлено 11 марта 2023, 19:38
6236
22
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче АПЛ обыграл «Лестер» со счетом 3:1, выиграв третий кряду поединок во всех турнирах. Отметим возвращение в основу украинского хавбека Михаила Мудрика.

Мудрик был активен и даже забил, но его мяч отменил VAR. Однако Михаил все равно завершил матч с результативным действием – сделал ассист на Ковачича. Хавбек провел на поле 81 минуту.

Отметим возвращение в заявку «Эвертона» Виталия Миколенко, однако игрок, который вернулся после болезни, вышел на поле только на 90-й минуте.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Лестер - Челси 1:3
Голы: Дака, 39 - Чилвелл, 11, Хаверц, 45, Ковачич, 78

Эвертон - Брентфорд 1:0
Гол: Макнилл, 1

Лидс - Брайтон 2:2
Голы: Бамфорд, 40, Харрисон, 78 - Макаллистер, 33, Харрисон, 61 (в свои ворота)

Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Голы: Кейн, 19, 35, Сон, 62 - Ворралл, 81

Турнирная таблица

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Михаил Мудрик Челси Лестер Тоттенхэм Ноттингем Форест Эвертон Виталий Миколенко Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер - Челси Брентфорд Лидс
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Octopus
Какой там выход с кризиса, у них при трех голах xG в два раза меньше, чем у Лестера, который от зоны вылета не может оторваться.
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+2
Octopus
Как бедный родственник, Мудрик наш, застенчивый и скромный. Нужно в скором темпе превращаться в мужика, тут выбора особо нет в этом осином гнезде.
А так-то в матчах со свободными зонами ему равных нет, лань быстропопая, реально реактивный
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+2
Remark
Ливер казалось в прошлом туре тоже вышел из кризиса обыграв МЮ 7-0 )))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
не прихильник Мішки, бо не охоче йде на пресинг, але 
можливо нова позиція придасть йому впевненості і заграє краще.
 Можливо і в збірній саме такий нападник і треба. 
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+1
pol-55
Конте травив що нема лідера,але як знову показала сьогодні гра,є аж півтора, тільки ти постягував їм напарників не того рівня.
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+1
Springfield
А может это Лестер продолжил пике в четвёртом поражении подряд.
Тут один спрашивал,  а что общего между игрой Шахтёра с Фейноордом и Крибассом. Я ответил, что общий - эмоциональный настрой. Фон.Так и у Челси. Сорвались с кукана против Лидс Юнайтед и пошло. Убрали Дортмунд и на крыльях успеха переиграли и Лестер. Теперь пусть их боятся.)
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+1
Kain_X_Rain
Раз в год как говориться и палка стреляет
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+1
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Maks Krot
Молодец хорошо отыграл Мудрик  в хорошем матче ,мог конечно и лучше ну и так много результавных действий и главное пас голевой ,конечно бы гол прибавил бы ещё больше уверености ну и так хорошо забьет ещё скоро  ,ну поттер как всегда экспериментирует ,с таким экспериментами  не удивлюсь что скоро будет в защите Мудрик  с кулибали играть 
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0
fitnes_sports066
Десятая команда АПЛ шестнадцатую команду АПЛ и всё вышли из кризиса? Очень мудро
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0
bzzzzz
Мудрику с психикой надо поработать, после ливерпуля видно как он начал очень осторожничать, очень боится не налажать изза чего еще больше лажает, даже мячи уже принять не может
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0
FunnyCat_____
Мудрыка с дебютным результативным действием!
Конечно схема Челси -  оторви и выкинь. Надеюсь дальше он будет выходить на родной позиции
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0
Ostrov Khortitsa
Мишу с дебютной голевой. Жаль до этого его гол не засчитали(
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0
Вася Пупкин
Молодець, ще набере форму. Головне, що не 0-0-7)
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-1
mayakovskiy1
Решение сделать Мудрика центральным нападающим это дно
Ответить
-1
AK.228
Трохи краще, але гра Челсі - жах
Гарі Поттера -на вихід
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
nivavn
Гол + пас = Молодець!
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-4
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