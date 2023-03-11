Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
Команда Грэма Поттера выиграла третий матч кряду
«Челси» в матче АПЛ обыграл «Лестер» со счетом 3:1, выиграв третий кряду поединок во всех турнирах. Отметим возвращение в основу украинского хавбека Михаила Мудрика.
Мудрик был активен и даже забил, но его мяч отменил VAR. Однако Михаил все равно завершил матч с результативным действием – сделал ассист на Ковачича. Хавбек провел на поле 81 минуту.
Отметим возвращение в заявку «Эвертона» Виталия Миколенко, однако игрок, который вернулся после болезни, вышел на поле только на 90-й минуте.
Чемпионат Англии. 27-й тур
Лестер - Челси 1:3
Голы: Дака, 39 - Чилвелл, 11, Хаверц, 45, Ковачич, 78
Эвертон - Брентфорд 1:0
Гол: Макнилл, 1
Лидс - Брайтон 2:2
Голы: Бамфорд, 40, Харрисон, 78 - Макаллистер, 33, Харрисон, 61 (в свои ворота)
Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Голы: Кейн, 19, 35, Сон, 62 - Ворралл, 81
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А так-то в матчах со свободными зонами ему равных нет, лань быстропопая, реально реактивный
можливо нова позиція придасть йому впевненості і заграє краще.
Можливо і в збірній саме такий нападник і треба.
Тут один спрашивал, а что общего между игрой Шахтёра с Фейноордом и Крибассом. Я ответил, что общий - эмоциональный настрой. Фон.Так и у Челси. Сорвались с кукана против Лидс Юнайтед и пошло. Убрали Дортмунд и на крыльях успеха переиграли и Лестер. Теперь пусть их боятся.)
Конечно схема Челси - оторви и выкинь. Надеюсь дальше он будет выходить на родной позиции
Гарі Поттера -на вихід