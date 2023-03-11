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11.03.2023 17:00 - : -
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11 марта 2023, 01:52 | Обновлено 11 марта 2023, 01:54
8
0

Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Выход из зоны вылета очень близок и одновременно очень далек

11 марта 2023, 01:52 | Обновлено 11 марта 2023, 01:54
8
0
Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Эвертон» и «Брентфорд». Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Эвертон


Английский специалист Шон Дайч никоим образом даже не смахивает на волшебника, однако «Эвертону» в его нынешних реалиях скорее нужна твердая рука, чем магия на футбольном поле. Имея достаточно сбалансированный, пусть и не звездный, состав «ириски» безуспешно пытаются отыскать свою игру вот уже второй сезон кряду. Фрэнк Лэмпард не сумел навязать своей команде характер победителей, в то время как Дайч стартовал с сенсационного успеха на своем поле против «Арсенала» (1:0), но затем не сумел вывести коллектив на стабильную полосу результатов.

Поражение от «Ливерпуля» в дерби (0:2), победа над «Лидсом» на «Гудисоне» (1:0) – на какое-то время показалось, что «Эвертон» нащупал силу родных стен, однако это впечатление оказалось обманчивым. Неудача в игре против «Астон Виллы» (0:2) нарушила победную поступь, после чего «канониры» взяли реванш (0:4), а последняя игра на поле «Ноттингем Форест» (2:2) так и вовсе отдавала абсурдностью в исполнении команды Дайча. Впервые при новом тренере футболисты забили дважды в ворота соперников, но в итоге все равно не выиграли. Из подвала турнирной таблицы такими темпами не выбраться.

Брентфорд


«Брентфорд» принадлежит к категории старейших клубов столицы Англии и ведет свою историю от 1889 года. Больших успехов этот коллектив никогда не знал, если не считать победы в трех низших дивизионах, начиная с Чемпионшипа, однако последние два футбольных года этот клуб является неизменным участником Премьер-лиги. Прошлая кампания под руководством Томаса Франка, который уже пятый гол работает во главе «пчел», завершилась у экватора турнирной таблицы, но в текущей кампании у «Брентфорда» наметился прогресс.

Девятая строчка и чуть ли не уникальная для АПЛ последних нескольких недель серия без поражений. Таким могут похвастаться только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а команде Томаса Франка тем временем данные результаты помогают продвигаться вверх по турнирной лестнице. Даже феноменальный «Брайтон» Роберто Де Дзерби начал побаиваться за свои позиции, так как «Брентфорд» обогнал его двумя неделями ранее, и теперь дожидается первого дня апреля, когда состоится очная встреча. Однако до того времени «пчелы» сыграют против «Саутгемптона» и «Лестера», у которых проблем сейчас не меньше, чем у «Эвертона». Так что, вполне возможно, что «чайки» останутся позади уже в скором времени.

Ориентировочные составы


«Эвертон»: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Кин, Коулман – Макнил, Дукуре, Онана, Гуйе, Ивоби – Грей.

«Брентфорд»: Райя – Генри, Ми, Пиннок, Айер, Рурслев – Янельт, Йенсен, Нергор – Тоуни, Мбеумо.

Не сыграют: Калверт-Льюин, Паттерсон, Таунсенд – Льюис-Поттер, Стракоша.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Дайча в очередной раз останется без набранных очков. Нашей ставкой будет позиция – «Брентфорд» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 5.10.

11 марта, суббота

«Эвертон» – «Брентфорд»
Ливерпуль. «Гудисон Парк». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Саймон Хупер (Суиндон, Англия)
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Эвертон Брентфорд Эвертон - Брентфорд прогнозы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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