ВИДЕО. Невероятный удар Нуньеса или мяч Бензема? Топ-голы недели в ЛЧ

УЕФА определил четыре гола нынешней недели Лиги чемпионов, которые претендуют на звание лучшего.

Фаворитом считается невероятный удар форварда «Ливерпуля »Дарвина Нуньеса, который поразил ворота «Реала». Из этого же матча взяты еще два гола: точные удары Винисиуса и Карима Бензема.

Кроме того, эксперты выделили гол «Наполи».

