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  4. ВИДЕО. Невероятный удар Нуньеса или мяч Бензема? Топ-голы недели в ЛЧ
Лига чемпионов
23 февраля 2023, 16:45 |
224
0

ВИДЕО. Невероятный удар Нуньеса или мяч Бензема? Топ-голы недели в ЛЧ

Много классных голов

23 февраля 2023, 16:45 |
224
0
ВИДЕО. Невероятный удар Нуньеса или мяч Бензема? Топ-голы недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

УЕФА определил четыре гола нынешней недели Лиги чемпионов, которые претендуют на звание лучшего.

Фаворитом считается невероятный удар форварда «Ливерпуля »Дарвина Нуньеса, который поразил ворота «Реала». Из этого же матча взяты еще два гола: точные удары Винисиуса и Карима Бензема.

Кроме того, эксперты выделили гол «Наполи».

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Лига чемпионов Дарвин Нуньес Карим Бензема Винисиус Жуниор Ливерпуль Реал Мадрид Наполи
Источник Sport.ua
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