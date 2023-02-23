Лига чемпионов23 февраля 2023, 16:45 |
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ВИДЕО. Невероятный удар Нуньеса или мяч Бензема? Топ-голы недели в ЛЧ
Много классных голов
23 февраля 2023, 16:45 |
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УЕФА определил четыре гола нынешней недели Лиги чемпионов, которые претендуют на звание лучшего.
Фаворитом считается невероятный удар форварда «Ливерпуля »Дарвина Нуньеса, который поразил ворота «Реала». Из этого же матча взяты еще два гола: точные удары Винисиуса и Карима Бензема.
Кроме того, эксперты выделили гол «Наполи».
Some beauties this week 🤤— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2023
Which was your favourite goal?#UCLGOTW || @Heineken || #UCL
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