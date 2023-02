ОФИЦИАЛЬНО. Кейлор Навас перешел из ПСЖ в английский клуб

Опытный вратарь Кейлор Навас перешел из «ПСЖ» в английский «Ноттингем Форест» в последние минуты трансферного окна в Европе.

Клубы договорились в последние часы 31 января, и 36-летний костариканец ушел в аренду в клуб АПЛ до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Навас сыграл всего 2 матча Кубка Франции, в которых пропустил 1 гол.

Keylor Navas, joins @NFFC until the end of the 2022-2023 season on a loan without an option to buy.



Paris Saint-Germain wishes Keylor much success for the rest of the season with Nottingham Forest.