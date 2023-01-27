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Англия
27 января 2023, 14:58 |
473
0

Ноттингем Форест подпишет голкипера ПСЖ

Кейлор Навас продолжит карьеру в АПЛ

27 января 2023, 14:58 |
473
0
Ноттингем Форест подпишет голкипера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

«Ноттингем Форест» близок к подписанию на правах аренды голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса. Об этом сообщают французские СМИ.

Сам Навас уже дал согласие на переход в «Ноттингем Форест». Сейчас клубы обсуждают условия аренды и процент зарплаты, который продолжит платить 36-летнему голкиперу «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Наваса 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что он может присоединиться к Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

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Ноттингем Форест Кейлор Навас ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
Источник L'Equipe
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