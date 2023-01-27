Англия27 января 2023, 14:58 |
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Ноттингем Форест подпишет голкипера ПСЖ
Кейлор Навас продолжит карьеру в АПЛ
27 января 2023, 14:58 |
473
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«Ноттингем Форест» близок к подписанию на правах аренды голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса. Об этом сообщают французские СМИ.
Сам Навас уже дал согласие на переход в «Ноттингем Форест». Сейчас клубы обсуждают условия аренды и процент зарплаты, который продолжит платить 36-летнему голкиперу «ПСЖ».
В нынешнем сезоне на счету Наваса 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что он может присоединиться к Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
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