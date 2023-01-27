Ноттингем Форест подпишет голкипера ПСЖ

«Ноттингем Форест» близок к подписанию на правах аренды голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса. Об этом сообщают французские СМИ.

Сам Навас уже дал согласие на переход в «Ноттингем Форест». Сейчас клубы обсуждают условия аренды и процент зарплаты, который продолжит платить 36-летнему голкиперу «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Наваса 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что он может присоединиться к Криштиану Роналду в «Аль-Насре».