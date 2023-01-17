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17 января 2023, 02:18 | Обновлено 17 января 2023, 02:29
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0

 Аль-Наср договаривается о трансфере голкипера ПСЖ

У клуба из Эр-Рияда проблема с вратарской позицией

17 января 2023, 02:18 | Обновлено 17 января 2023, 02:29
153
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 Аль-Наср договаривается о трансфере голкипера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

Клуб «Аль-Наср» остался без основного голкипера – в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (0:0) травмировался голкипер Давид Оспина. Ему во вторник, 17 января, предстоит перенести операцию на поврежденном локтевом суставе.

Ввиду потери 34-летнего колумбийца, у «Аль-Насре» хотят пригласить квалифицированного вратаря. Взор клуба пал на костариканца Кейлора Наваса из «ПСЖ». Участие в подписании голкипера в качестве посредника модет принять португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду – он в свое время вместе с Навасом играл за мадридский «Реал».

Источник утверждает, что Навасу якобы уже предложен контракт на три года.

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Кейлор Навас ПСЖ Аль-Наср Эр-Рияд трансферы
Источник Николо Скира
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