Романо: Шахтер и Арсенал вскоре проведут новый раунд переговоров по Мудрику

В ближайшие часы состоятся новые прямые контакты между представителями «Шахтера» и «Арсенала» по поводу трансфера Михаила Мудрика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы будут обсуждать структуру бонусных выплат после того, как «Арсенал» представил свое предложение в размере 70 миллионов евро плюс 25 миллионов возможных бонусов.

«Арсенал» хочет закрыть сделку как можно скорее, сам Мудрик также настаивает на этом. Условия личного контракта с лондонским клубом уже согласованы.

New direct contacts will take place in the next hours for Mudryk deal. Arsenal will discuss with Shakhtar about add-ons structure after €70m bid plus €25m ⚪️🔴🇺🇦 #AFC



