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Италия
13 января 2023, 23:59 | Обновлено 14 января 2023, 00:07
224
0

Источник: в Арсенале уверены, что подпишут Мудрика до 22 января

«Канониры» и «Шахтер» все еще обсуждают условия трансферной сделки

13 января 2023, 23:59 | Обновлено 14 января 2023, 00:07
224
0
Источник: в Арсенале уверены, что подпишут Мудрика до 22 января
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал» уверен в подписании вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика до 22 января. В этот день 22-летний форвард сможет сразу дебютировать в серьезной игре против «Манчестер Юнайтед».

«Канониры» и «Шахтер» все еще обсуждают условия трансферной сделки, сумма которой составит около 80 млн фунтов стерлингов. Скорее всего, «Арсенал» заплатит «Шахтеру» сразу более чем 50 млн фунтов стерлингов, плюс будут предусмотрены возможные надбавки. The Times сообщает, что бонусные выплаты будут сделаны, если «канониры» смогут выиграть Премьер-лигу или пройти квалификацию в Лигу чемпионов.

Инсайдер Фабрицио Романо в четверг, 12 января, обнародовал информацию о 3-м предложении «Арсенала», которое составило 70 млн евро плюс 20–25 млн евро бонусами. Предложение находится на рассмотрении руководства «Шахтера». Ранее Мудрик уже согласовал личный 5-летний контракт с «Арсеналом».

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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Источник The Times
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