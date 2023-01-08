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Англия
08 января 2023, 23:20 | Обновлено 08 января 2023, 23:57
192
0

Инсайдер опроверг слухи о переходе Магуайра из МЮ в Астон Виллу

Фабрицио Романо не подтверджает информацию, которая циркулирует в соцсетях

08 января 2023, 23:20 | Обновлено 08 января 2023, 23:57
192
0
Инсайдер опроверг слухи о переходе Магуайра из МЮ в Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Слухи о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр перейдет в «Астон Виллу» не соответствуют действительности, сообщил инсайдер Фабрицио Романо:

«Сообщения о заключении сделки Гарри Магуайром с «Астон Виллой» опровергаются всеми вовлеченными сторонами. Никаких переговоров не ведется. Ожидается, что Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед», позиция очень четкая».

В текущем сезоне Магуайр сыграл в 7 матчах за «Ман Юнайтед» в АПЛ, без забитых мячей.

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Гарри Магуайр Астон Вилла Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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