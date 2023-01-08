Инсайдер опроверг слухи о переходе Магуайра из МЮ в Астон Виллу
Фабрицио Романо не подтверджает информацию, которая циркулирует в соцсетях
Слухи о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр перейдет в «Астон Виллу» не соответствуют действительности, сообщил инсайдер Фабрицио Романо:
«Сообщения о заключении сделки Гарри Магуайром с «Астон Виллой» опровергаются всеми вовлеченными сторонами. Никаких переговоров не ведется. Ожидается, что Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед», позиция очень четкая».
В текущем сезоне Магуайр сыграл в 7 матчах за «Ман Юнайтед» в АПЛ, без забитых мячей.
Reports of Harry Maguire deal ‘done’ with Aston Villa are now denied by all parties involved. No negotiations or talks ongoing. 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2023
Maguire is expected to stay at Man United, the position is very clear. pic.twitter.com/R0eaRL3Lp3
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