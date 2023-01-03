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03 января 2023, 17:50 | Обновлено 03 января 2023, 18:13
1425
1

В Шахтер не получилось? 22-летний украинец продолжит играть в Чехии

Максим Таловеров вернулся в пражскую «Славию»

03 января 2023, 17:50 | Обновлено 03 января 2023, 18:13
1425
1
В Шахтер не получилось? 22-летний украинец продолжит играть в Чехии
Instagram. Максим Таловеров

Пражский футбольный клуб «Славия» официально объявил о возвращении в команду 22-летнего украинского защитника Максима Таловерова.

Максим начал текущий сезон в «Словане» Либерец на правах аренды. Интересно, что аренда должна была быть до лета 2023 года, но «Славия» вернула игрока раньше времени.

В сезоне 2022/23 Таловеров провел 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал один ассист.

Интересно, что в декабре 2022 года появились слухи о том, что донецкий «Шахтер» заинтересовался Таловеровым, однако никаких официальных предложений от клуба так и не поступило.

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Максим Таловеров Славия Прага Слован Либерец Шахтер Донецк трансферы аренда игрока
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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steelmaker
Чтобы его продать, нужно было сперва завершить аренду. Так что еще ничего не понятно. Как раз наоборот все указывает, что что-то намечается
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