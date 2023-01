В Шахтер не получилось? 22-летний украинец продолжит играть в Чехии

Пражский футбольный клуб «Славия» официально объявил о возвращении в команду 22-летнего украинского защитника Максима Таловерова.

Максим начал текущий сезон в «Словане» Либерец на правах аренды. Интересно, что аренда должна была быть до лета 2023 года, но «Славия» вернула игрока раньше времени.

В сезоне 2022/23 Таловеров провел 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал один ассист.

Интересно, что в декабре 2022 года появились слухи о том, что донецкий «Шахтер» заинтересовался Таловеровым, однако никаких официальных предложений от клуба так и не поступило.

The first team met for the initial training of 2023 yesterday including players returning from loans - Jan Stejskal, Maksym Taloverov and Mick van Buren - and captain Jan Bořil recovering from long injury! 🤝 pic.twitter.com/SXM0yuYLTg