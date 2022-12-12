Шахтеру интересен Таловеров. Он может заменить Кривцова

Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракт с 31-летним центральным защитником Сергеем Кривцовым, который истекает в конце нынешнего сезона.

По информации журналиста Эндрю Тодоса, «горняки» находятся в поисках нового центрбека, и одним из кандидатов на то, чтобы заменить Кривцова является 22-летний защитник пражской «Славии» Максим Таловеров, который до конца нынешнего года имеет арендное соглашение со «Слованом».

Таловеров родился в Донецке и начинал заниматься футболом в академии «Шахтера». Впоследствии на юношеском уровне выступал за «Арсенал-Киев» и «Олимпик», а в феврале 2019-го перебрался в Чехию.

Контракт Таловерова со «Славией» рассчитан до конца 2026 года. Его оценочная стоимость равна 750 тысячам евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется центрбеком «Львова» Борисом Крушинским.