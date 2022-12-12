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Украина. Премьер лига
12 декабря 2022, 16:11 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:12
563
2

Шахтеру интересен Таловеров. Он может заменить Кривцова

Продлевать контракт с опытным защитником «горняки» не планируют

12 декабря 2022, 16:11 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:12
563
2
Шахтеру интересен Таловеров. Он может заменить Кривцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (справа)

Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракт с 31-летним центральным защитником Сергеем Кривцовым, который истекает в конце нынешнего сезона.

По информации журналиста Эндрю Тодоса, «горняки» находятся в поисках нового центрбека, и одним из кандидатов на то, чтобы заменить Кривцова является 22-летний защитник пражской «Славии» Максим Таловеров, который до конца нынешнего года имеет арендное соглашение со «Слованом».

Таловеров родился в Донецке и начинал заниматься футболом в академии «Шахтера». Впоследствии на юношеском уровне выступал за «Арсенал-Киев» и «Олимпик», а в феврале 2019-го перебрался в Чехию.

Контракт Таловерова со «Славией» рассчитан до конца 2026 года. Его оценочная стоимость равна 750 тысячам евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется центрбеком «Львова» Борисом Крушинским.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
Кривцов просто ужасающе деградировал в этом сезоне.
но Таловеров очень слабый мальчик в тактике и выборе позиции. Тот же Крушинский, который якобы в кандидатах, мне нравится больше.
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