Шахтеру интересен Таловеров. Он может заменить Кривцова
Продлевать контракт с опытным защитником «горняки» не планируют
Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракт с 31-летним центральным защитником Сергеем Кривцовым, который истекает в конце нынешнего сезона.
По информации журналиста Эндрю Тодоса, «горняки» находятся в поисках нового центрбека, и одним из кандидатов на то, чтобы заменить Кривцова является 22-летний защитник пражской «Славии» Максим Таловеров, который до конца нынешнего года имеет арендное соглашение со «Слованом».
Таловеров родился в Донецке и начинал заниматься футболом в академии «Шахтера». Впоследствии на юношеском уровне выступал за «Арсенал-Киев» и «Олимпик», а в феврале 2019-го перебрался в Чехию.
Контракт Таловерова со «Славией» рассчитан до конца 2026 года. Его оценочная стоимость равна 750 тысячам евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется центрбеком «Львова» Борисом Крушинским.
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но Таловеров очень слабый мальчик в тактике и выборе позиции. Тот же Крушинский, который якобы в кандидатах, мне нравится больше.