Поборются с испанцами. Шахтер нацелился на защитника аутсайдера УПЛ

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» нацелился на защитника «Львова» Бориса Крушинского.

Сообщается, что Крушинским интересуются в Испании, а «Шахтер» следил за защитником и раньше. В одно время он был очень близок к переходу в «Ворсклу», где его хотел видеть Виктор Скрипник.

Отметим, что Крушинский начинал играть левым защитником. Потом был переведен в центр защиты и там по-настоящему раскрылся. Защитник в нынешнем сезоне является бесспорным игроком основного состава «Львова». В его активе 14 матчей за команду и один забитый мяч.

К слову, контракт Крушинского со «Львовом» действует до 2025 года. В декабре 2021 года стороны продлили сотрудничество.

Отметим, что после первой половины сезона чемпионата Украины по футболу «Львов» занимает последнее 16-е место в таблице УПЛ. В активе львовской команды 9 очков после 14 игр.