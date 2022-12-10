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Украина. Премьер лига
10 декабря 2022, 12:30 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:33
1298
1

Поборются с испанцами. Шахтер нацелился на защитника аутсайдера УПЛ

«Горняки» интересуются Борисом Крушинским со «Львова»

10 декабря 2022, 12:30 | Обновлено 10 декабря 2022, 12:33
1298
1
Поборются с испанцами. Шахтер нацелился на защитника аутсайдера УПЛ
Instagram. Борис Крушинский

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» нацелился на защитника «Львова» Бориса Крушинского.

Сообщается, что Крушинским интересуются в Испании, а «Шахтер» следил за защитником и раньше. В одно время он был очень близок к переходу в «Ворсклу», где его хотел видеть Виктор Скрипник.

Отметим, что Крушинский начинал играть левым защитником. Потом был переведен в центр защиты и там по-настоящему раскрылся. Защитник в нынешнем сезоне является бесспорным игроком основного состава «Львова». В его активе 14 матчей за команду и один забитый мяч.

К слову, контракт Крушинского со «Львовом» действует до 2025 года. В декабре 2021 года стороны продлили сотрудничество.

Отметим, что после первой половины сезона чемпионата Украины по футболу «Львов» занимает последнее 16-е место в таблице УПЛ. В активе львовской команды 9 очков после 14 игр.

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Источник ТаТоТаке
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Dreifus
Только если Матвиенко уйдёт. Но Львов Шахтеру не продаст. Или заломит мегацену. И будет Богдан бегать в Сегунде
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