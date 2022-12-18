Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничего нового. Пирс Морган «закрыл» вопрос о лучшем футболисте мира
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 18 декабря 2022, 21:00
3732
1

Ничего нового. Пирс Морган «закрыл» вопрос о лучшем футболисте мира

Друг Криштиану Роналду, видимо, никогда не изменит свой выбор

18 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 18 декабря 2022, 21:00
3732
1
Ничего нового. Пирс Морган «закрыл» вопрос о лучшем футболисте мира
Twitter. Пирс Морган

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком Мундиаля-2022.

Известный журналист и друг Криштиану Роналду Пирс Морган опубликовал GIF-сообщение, на котором подмигивает Роналду, у себя в Twitter.

«Да, я согласен, что вопрос о лучшем в истории закрыт навсегда. Криштиану Роналду – лучший футболист всех времен», – подписал твит Морган.

Отметим, что после того, как Лионель Месси забил с пенальти первый гол в матче, Морган заявил, что «никакого пенальти там не было».

По теме:
Лионель МЕССИ: «Это безумие. У меня было предчувствие победы на ЧМ»
Легенда – про легенду. Федерер поздравил Месси с титулом чемпиона мира
Невероятный ЧМ. Турнир установил рекорд по количеству голов
Пирс Морган Криштиану Роналду Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу Аргентина - Франция лучший игрок
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что вообще происходит? Мбаппе делает хет-трик!
Футбол | 18 декабря 2022, 19:40 0
ВИДЕО. Что вообще происходит? Мбаппе делает хет-трик!
ВИДЕО. Что вообще происходит? Мбаппе делает хет-трик!

Француз забил на 118-й минуте с пенальти

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Футбол | 18 декабря 2022, 15:59 5
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»

Обращение Президента Украины, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022

Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Футбол | 18.12.2022, 20:00
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Футбол | 17.12.2022, 23:59
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 18.12.2022, 09:20
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
HisAirnessMJ
Старый маразматик 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
Обломки иранских дронов упали на базу Динамо
16.12.2022, 18:25 2
Футбол
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
17.12.2022, 06:45 31
Война
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
17.12.2022, 09:59 22
Война
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
18.12.2022, 05:50
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
17.12.2022, 11:48 8
Футбол
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности