Ничего нового. Пирс Морган «закрыл» вопрос о лучшем футболисте мира

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком Мундиаля-2022.

Известный журналист и друг Криштиану Роналду Пирс Морган опубликовал GIF-сообщение, на котором подмигивает Роналду, у себя в Twitter.

«Да, я согласен, что вопрос о лучшем в истории закрыт навсегда. Криштиану Роналду – лучший футболист всех времен», – подписал твит Морган.

Отметим, что после того, как Лионель Месси забил с пенальти первый гол в матче, Морган заявил, что «никакого пенальти там не было».

Yes, I agree that settles the debate once and for all… @Cristiano is the 🐐 pic.twitter.com/LRomQ5ol5T