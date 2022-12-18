Ничего нового. Пирс Морган «закрыл» вопрос о лучшем футболисте мира
Друг Криштиану Роналду, видимо, никогда не изменит свой выбор
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира и был признан лучшим игроком Мундиаля-2022.
Известный журналист и друг Криштиану Роналду Пирс Морган опубликовал GIF-сообщение, на котором подмигивает Роналду, у себя в Twitter.
«Да, я согласен, что вопрос о лучшем в истории закрыт навсегда. Криштиану Роналду – лучший футболист всех времен», – подписал твит Морган.
Отметим, что после того, как Лионель Месси забил с пенальти первый гол в матче, Морган заявил, что «никакого пенальти там не было».
Yes, I agree that settles the debate once and for all… @Cristiano is the 🐐 pic.twitter.com/LRomQ5ol5T— Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022
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