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16 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 16 декабря 2022, 17:11
3417
9

Рак победил. Ушел из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович

Специалист умер в возрасте 53 лет

16 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 16 декабря 2022, 17:11
3417
9
Рак победил. Ушел из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович
Twitter. Синиша Михайлович

На 54-м году ушёл из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович после длительной борьбы с лейкемией.

Cовсем недавно Михайлович был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Последним клубом, который он тренировал, была «Болонья». Михайлович возглавлял итальянскую команду с 2019 года и был уволен в начале сентября 2022 года. За свою жизнь сербский специалист проработал во многих итальянских клубах, а также возглавлял сборную Сербии.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua
царствие небесное.
заслужил уважение и как футболист, и отношением к болезни.
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+7
romanchik.8409
Борец настоящий.. Боролся до последнего..R.I.P
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+5
vitaha33
Класний був гравець. Шкода
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+3
Алексей Кривошейкин
Царствие Небесное!Талантливый игрок, был...
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+2
aleks19826
Блін, мій улюблений гравець із 90-х. Король штрафних ударів. Його хет-трик зі штрафних у ворота Сампдорії ще й зараз переглядаю і ностальгую за тою Серією А. Земля пухом, Сініша
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+1
Remark
Царство небесное. Талантище... очень жаль его.
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0
ss2000
Як класно він виконував штрафні удари , стандарти були його вмінням . 
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0
Злий Глобинець
І досі пам'ятаю його божественні штрафні. Жаль. Царство небесне.
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0
VikyKrasotulechka90
Боже как жалко(( 
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0
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