Рак победил. Ушел из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович
Специалист умер в возрасте 53 лет
На 54-м году ушёл из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович после длительной борьбы с лейкемией.
Cовсем недавно Михайлович был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Последним клубом, который он тренировал, была «Болонья». Михайлович возглавлял итальянскую команду с 2019 года и был уволен в начале сентября 2022 года. За свою жизнь сербский специалист проработал во многих итальянских клубах, а также возглавлял сборную Сербии.
Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022
“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.
Fighter, great man. Shocking news.
RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO
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