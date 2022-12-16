Рак победил. Ушел из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович

На 54-м году ушёл из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович после длительной борьбы с лейкемией.

Cовсем недавно Михайлович был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Последним клубом, который он тренировал, была «Болонья». Михайлович возглавлял итальянскую команду с 2019 года и был уволен в начале сентября 2022 года. За свою жизнь сербский специалист проработал во многих итальянских клубах, а также возглавлял сборную Сербии.