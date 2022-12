Источник: Малиновский продлил контракт с Аталантой

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продлил контракт с итальянской «Аталантой».

Об этом в своем Twitter сообщил Николо Скира. Отмечается, что бергамский клуб активировал возможность продление контракта. Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2024 года.

Также «Аталанта» продлила контракт с Луисом Муриэлем.

Ранее сообщалось, что Руслан хотел продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

