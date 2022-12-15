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Италия
15 декабря 2022, 10:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 11:33
996
2

Источник: Малиновский продлил контракт с Аталантой

Украинский футболист подписал соглашение с итальянским клубом до 2024 года

15 декабря 2022, 10:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 11:33
996
2
Источник: Малиновский продлил контракт с Аталантой
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продлил контракт с итальянской «Аталантой».

Об этом в своем Twitter сообщил Николо Скира. Отмечается, что бергамский клуб активировал возможность продление контракта. Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2024 года.

Также «Аталанта» продлила контракт с Луисом Муриэлем.

Ранее сообщалось, что Руслан хотел продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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Луис Муриэль Руслан Малиновский Аталанта продление контракта Николо Скира
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Комментарии 2
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Tasha19
Ну куди такі заголовки? Це не підпис нового контракту, клуб активував опцію продовження діючого контракту.
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+1
Gargantua
то есть дешево не отдадут. И играть тоже вряд ли будет.
Если никто не раскошелится то перспектива ечальна
Ответить
0
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