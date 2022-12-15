Источник: Малиновский продлил контракт с Аталантой
Украинский футболист подписал соглашение с итальянским клубом до 2024 года
Украинский полузащитник Руслан Малиновский продлил контракт с итальянской «Аталантой».
Об этом в своем Twitter сообщил Николо Скира. Отмечается, что бергамский клуб активировал возможность продление контракта. Новое соглашение между сторонами будет действовать до 2024 года.
Также «Аталанта» продлила контракт с Луисом Муриэлем.
Ранее сообщалось, что Руслан хотел продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Despite the rumors Luis #Muriel and Ruslan #Malinovskyi are not free agents from July 2023. #Atalanta have already triggered the option to extend their contracts until 2024. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лучшим игроком поединка назван форвард французов Антуан Гризманн
Беспорядки после матча Франция – Марокко завершились трагедией
Если никто не раскошелится то перспектива ечальна