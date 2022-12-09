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Италия
09 декабря 2022, 20:01 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:03
4036
2

В Марсель не хочет. Малиновский определился, куда готов уйти из Аталанты

Приоритет украинца – английская Премьер-лига

09 декабря 2022, 20:01 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:03
4036
2
В Марсель не хочет. Малиновский определился, куда готов уйти из Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в январское трансферное окно, вероятно, покинет итальянскую Серию А.

Контракт Малиновского с клубом из Бергамо истекает в июне следующего года, и подписывать новую сделку футболист не собирается.

Осознавая намерения украинца, руководство «Аталанты» будет готово в январе продать своего игрока, причем сумма сделки может составить всего 7-8 миллионов евро, а ее увеличение до 15 миллионов евро, как ожидается, станет возможным только при условии бонусных выплат со стороны покупателя.

На подписание Малиновского в январе по-прежнему активно претендует «Марсель», но сам футболист не горит желанием ехать во Францию. Руслан хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где интерес к нему проявляют «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что переговоры между «Аталантой» и «Тоттенхэмом» по Малиновскому, которые проходили очень непросто, были приостановлены.

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Источник Foot sur 7
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Burevestnik
38 ігор в чемпі АПЛ, плюс кубок ліги, кубок Англії, можливо еврокубки, ігри майже без паузи взимку... 
Мабуть це не для Маліни.
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+1
Octopus
Какая АПЛ, он и сериал не тянет
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-5
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