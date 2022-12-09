В Марсель не хочет. Малиновский определился, куда готов уйти из Аталанты
Приоритет украинца – английская Премьер-лига
29-летний украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский в январское трансферное окно, вероятно, покинет итальянскую Серию А.
Контракт Малиновского с клубом из Бергамо истекает в июне следующего года, и подписывать новую сделку футболист не собирается.
Осознавая намерения украинца, руководство «Аталанты» будет готово в январе продать своего игрока, причем сумма сделки может составить всего 7-8 миллионов евро, а ее увеличение до 15 миллионов евро, как ожидается, станет возможным только при условии бонусных выплат со стороны покупателя.
На подписание Малиновского в январе по-прежнему активно претендует «Марсель», но сам футболист не горит желанием ехать во Францию. Руслан хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где интерес к нему проявляют «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что переговоры между «Аталантой» и «Тоттенхэмом» по Малиновскому, которые проходили очень непросто, были приостановлены.
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